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海峽兩岸青少年足球文化節！金湖國小勇奪U10組冠軍及多項個人獎

記者林名揚／金門報導

金湖國小日前獲泉州金門同胞聯誼會及泉州泉明星俱樂部邀請參加海峽兩岸2024啟夢青少年足球文化節交流賽事活動，經四天精采纏戰，於U10組脫穎而出抱回冠軍獎座。個人獎部份：鄭博霖教練獲U10組最佳教練獎，鄭翔尹獲U10組最佳球員獎，盧熙遠獲U10組最佳射手獎，陳泰宇獲U10組最佳守門員獎，陳以祁獲U12組最佳射手獎。值得特別一提的是，湖小三年級學生盧熙遠五場踢進17球，五年級學生陳以祁五場踢進16球，分別摘下U10和U12兩組此次賽會進球最多的最佳射手獎，真的很不容易。

▲▼泉州海峽兩岸2024啟夢青少年足球文化節。金門之光! 金湖國小勇奪海峽兩岸U10組冠軍及多項個人獎。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門金湖國小勇奪海峽兩岸U10組冠軍及多項個人獎。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金湖國小足球隊很榮幸受邀此舒萊獅啟夢青少年足球文化節，此活動共計有36支隊伍共襄盛舉，U8、U10和U12每組都有12隊參賽，是泉州市每年固定大型盃賽之一，此次已是第四屆活動。湖小足球隊由領隊陳為信校長，管理陳正字主任，盧煥東老師和鄭博霖教練領軍參與了U10、U12組各一隊，比賽是由小組賽、複賽、半決賽、決賽層層提升排名。

U10組小組賽湖小第一場對超級星足球俱樂部9:2拿下首勝，第二場對全明星卡卡隊8:6險勝對手，以分組第一前進複賽，第三場複賽5:0大勝泉明星TP01，第四場半決賽對洪山足球俱樂部上半場1:1兩隊不相上下，下半場小球員火力全開最後以7:2拿下進入冠亞軍門票，第五場決賽對上泉明星種子隊，由湖小足球隊先得一分，但因對方有一支遠射強而有力的左撇子強將，不小心防守失誤而被追平比分，加上中間有一名球員受傷下場，一度落入下風，但經過中場的調適與休息，下半場精神更高度集中最後以3:1拿下冠軍。

▲▼泉州海峽兩岸2024啟夢青少年足球文化節。金門之光! 金湖國小勇奪海峽兩岸U10組冠軍及多項個人獎。（圖／記者林名揚翻攝）

U12組第一場對泉州市第二實驗小學以7:1拿下首勝，第二場對上泉州師院第二附屬小學，上半場兩邊打的有來有回，但中途兩名先發選手陸續受傷無法上場，最後以7:2敗，結束比賽。第三場複賽勝利即可進入四強，但因先發受傷5:4惜敗泉明星星火隊，這場U12球員就算遭遇如此情形，還是拼搏到比賽最後一秒，中場4:1落後但後續持續追分至結束，僅差1球飲恨，展現了不輕言放棄的運動家精神，接下來是5-8名排名賽，第四場4:7輸三明吉英童。第五場為最後一場比賽7、8名排名賽，這次U12一名傷員回歸，全隊態勢高漲最後以10:0拿下比賽，其中還包含一球由守門員破記錄一腳踢進對方球門，充分展現出湖小足球隊員不服輸的毅力與精神，獲得第7名。此外五年級學生陳以祁五場踢進16球，摘下U12組此次賽會進球最多的最佳射手獎，表現優異。

金湖國小推展足球運動多年，正處蓬勃發展階段，於111學年雙獲國小世界盃男女隊金門區代表權進軍全國賽，同時在近期也甫獲金門區聯賽低中高年級三項冠軍，為求更高水平賽事，從去年金廈大嶝小學交流賽開啟兩岸足球交流。此次泉州足球賽規模更大，由泉州泉明星俱樂部主導承辦的賽事歷經多年，來自泉州地區技術水平高超的俱樂部球隊，泉州師院附屬小學及三明市球隊皆共襄盛舉，宛如小型的福建區賽，能在此大賽獲得佳績確屬不易，對湖小小球員足球路的學習開拓了更大的視野與空間。值得一提的是，為增進參賽選手的情感交流，此次大會特別安排球隊選手於賽後交換禮物，湖小選手帶著由學校藝文團隊楊玉蘭和方玲琳老師創意研發的文創品(木質萬年曆)，作為球員交換禮物，大陸選手收到湖小文創禮物後喜不自勝，紛紛當場拆封組裝，喜悅之情溢於言表，自製的文創品廣受好評，可見一斑。

金湖國小校長陳為信特別感謝：搭起此次海峽兩岸足球交流友誼橋樑的學生足球聯盟金門分會的總幹事游崑銘教練，和泉州金門同胞聯誼會張亞輪副理事長的牽線，泉州泉明星俱樂部黃鴻江總經理的賽事安排及泉州師院附屬第二小學，台盟泉州市委會等團體的協助。此外，金門縣政府教育處對青少年足球運動的支持也間接促成此次活動的交流，而湖小家長會林榮泉會長、林嘉森副會長、盧冠宇常委及熱情陪孩子參與交流的家長們更是讓湖小足球運動成長的堅強後盾。

▲▼泉州海峽兩岸2024啟夢青少年足球文化節。金門之光! 金湖國小勇奪海峽兩岸U10組冠軍及多項個人獎。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼泉州海峽兩岸2024啟夢青少年足球文化節。金門之光! 金湖國小勇奪海峽兩岸U10組冠軍及多項個人獎。（圖／記者林名揚翻攝）

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