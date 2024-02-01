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社會 社會焦點 保障人權

金門女浦邊採蚵陷泥淖！深及胸險遭滅頂　勇消救援搶回一命

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名女子到金沙鎮浦邊海邊採蚵，不慎深陷泥淖險遭滅頂，消防人員獲報後到場協助，將女子從蚵田淤泥中救出，送往金門醫院救治。

▲▼ 婦人採蚵陷泥及胸 勇消迅速成功救援 挽回民眾寶貴生命 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門女採蚵陷泥及胸，勇消迅速成功救援。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局指出，今（1）日上午11時05分接民眾報案，指稱金沙鎮浦邊海邊有採蚵民眾深陷泥淖，無法脫困恐遭滅頂。指揮中心獲報後立即派遣第二大隊協助救援，消防人員趕抵現場後，發現為浦邊大面積蚵田，經民眾引導，定位受困民眾距離岸邊約700公尺處，歷時約20分鐘接觸受困者。

▲▼ 婦人採蚵陷泥及胸 勇消迅速成功救援 挽回民眾寶貴生命 。（圖／記者林名揚翻攝）

接觸受困者時，發現為一女子深陷泥淖，正值漲潮海水已深及胸，情況一度相當危急，給予安撫及必要保護措施後，協助其脫困，由於現場泥地極度濕滑，救援人員就地取材利用載運蚵田裝備將女子運送至岸上，交由救護人員評估，所幸僅局部擦傷，經傷口清洗包紮及心理支持後，送往金門醫院做後續急救。

▲▼ 婦人採蚵陷泥及胸 勇消迅速成功救援 挽回民眾寶貴生命 。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局呼籲，金門四周環海，因此從事海岸邊活動非常頻繁，如採蚵、磯釣及挖沙蛤等，於從事任何海邊活動時，應量力而為，並掌握潮汐及附近的地形、地物，以避免類似情形再次發生。如不慎受困、受傷，應迅速撥打119求援，以爭取黃金救援時間。

▲▼ 婦人採蚵陷泥及胸 勇消迅速成功救援 挽回民眾寶貴生命 。（圖／記者林名揚翻攝）

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