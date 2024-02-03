懷念舊時光！金門藝術家用廢棄物打造1比1偵察機　民眾搶拍照

▲地區攝影工作者蔡顯國用破銅爛鐵做出1比1偵察機。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

出生在金門的攝影工作者蔡顯國，最近用一堆破銅爛鐵做出裝置藝術，打造一架等比例的偵察機，飛機上貼滿歷史照片，象徵從過去穿越時空到現在，他取名為「逆風者」號，將在過年期間擺放在金門小徑附近供遊客拍照，一起回憶舊時代的美好歲月。

昨（2）日蔡顯國與瓊林村民們一起為這架「逆風者」號舉行「接機儀式」，用人力把飛機「拉」進場，並模仿新造飛機的落成「灑水儀式」，安排村民在一旁噴水，也在機翼兩側掛上鞭炮燃放，象徵這架裝置藝術飛機大功告成。

蔡顯國說，自己從事攝影很多年，這是第一次做裝置藝術，只好土法煉鋼，花了大概1個月組裝完成這架「逆風者」號，但材料沒花什麼錢，幾乎都是鐵皮、鋼管、油桶、機車輪胎、玻璃纖維板等廢棄回收物，拼湊組合起來，他動手焊接、防鏽、艙內布置以及外觀的彩繪等工作，飛機比例接近1比1，艙內真的可以容納兩個人。

他在機翼和機艙內貼滿了歷史照片，象徵這架飛機是「從過去的穿越時空到現在」，飛機上乘載著舊時光的記憶。他在飛機的外觀畫上彩虹的元素，因為有彩虹的天空是美好的，另外尾翼有金門風獅爺的彩繪。

蔡顯國說明，創作動機來自於近幾年因為共軍飛機擾台，讓他想起小時候曾經看過金門有偵察機起降過，他回想60年代時，金門尚義有一個航空排，當時負責在沿岸偵查共軍敵情，以及負責空拍任務，甚至會灑傳單。

蔡顯國的印象中曾經親眼見過偵察機急速俯衝翻滾的特技表演，看它從高空翻滾了幾個倒頭栽，再從低空拉飛來，非常驚險，駕駛員還是紅髪的「阿督仔」，他在地面上還向駕駛員揮手致意。時光飛逝，蔡顯國對於過去的年代充滿懷念，才興起創作靈感，打造這個裝置藝術。

蔡顯國說，「逆風者」號從現在開始到過年後元宵節前，都會擺在小徑特約茶室斜對面的閒置農田裡，讓大家過年多一個去處選擇，歡迎全家大小來和它合照，他也希望裝置藝術有寓教於樂的功能，家長可以告訴小朋友，金門不是只有現在的民航機，過去也曾經有這種戰地巡邏機出沒過。