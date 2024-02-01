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社會 社會焦點 保障人權

驚悚影片曝！金門婦騎車載4歲女兒闖紅燈遭撞噴10m　1死1命危

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門金寧鄉環島南路一段與林湖路口，今（1日）上午9時45分許發生一起死亡車禍，張姓女子騎著機車載4歲女兒由后湖村莊往林湖路方向行駛，行經事發路口時，與呂姓駕駛的計程車發生碰撞，母女倆當場連人帶車噴飛10公尺，均頭部重挫，張女送醫搶救後宣告不治，4歲女兒命危搶救中。

▲▼ 金門車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門1名女子騎車載女兒，卻搶快闖紅燈遭計程車撞飛，1死1傷。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

根據監視器畫面，張姓女子騎乘機車，4歲女兒坐在前方且疑似沒戴安全帽，由后湖村莊往林湖路方向行駛時，搶快闖紅燈，而駕駛計程車呂姓男子由環島南路一段往昔果山方向行駛，也疑似搶黃燈，雙方在交叉路口發生碰撞，張姓母女直接被撞飛10公尺遠，張女及4歲女兒均頭部重創、意識不清，警消到場後將2人送金門醫院搶救，張女送醫後仍宣告不治，4歲女兒還在搶救中。

事故造成2車嚴重毀損，機車零件、物品四散，經警方酒測計程車司機呂男未酒駕，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，路口號誌黃燈是表示紅色燈號即將顯示，警告駕駛人將失去通行路權，提醒尚未超過停止線的車輛，應踩剎車、減速、隨時準備停車，而不是催油門加速甚至超速通過路口，如貪快提早紅燈起步或是直接闖紅燈，因雙方都是在加速狀態，一旦發生碰撞都十分嚴重；提醒駕駛人，路口應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意並減速慢行，以避免事故發生。

▲▼ 金門車禍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門車禍1死1傷 。（圖／記者林名揚翻攝）

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