民眾黨拋2／6開議！韓國瑜首次朝野協商討論　他曝往例：重要的是監督內容

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨拋2／6開議！韓國瑜首次朝野協商討論　黃揚明曝往例

▲▼立法院議場一樓、 委員席、主席台、行政院長及官員備詢、發言席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對新國會的開議日，藍綠已達成共識，同意23日開議，但民眾黨團總召黃國昌認為太晚了，喊話2月6日開議，且底線是2月16日，引發討論，而立法院長韓國瑜將於5日主持朝野協商商討此事。資深媒體人黃揚明指出，每一屆立法院立委報到後，所有新科立委都得花一些時間整理辦公室、聘僱助理，至少有個2週時間準備，加上今年因為剛好報到過後就碰到7天的農曆春節連假，因此若真在中下旬以後才開議其實再合理也不過。

黃揚明表示，其實2016年時代力量黨團就主張「中小學都是2月15日就開學了，所以我覺得立法院因為人民的期待很高，所以我們希望是能2月16日開議」，當時民進黨團柯建銘回應，「立法院和中小學開學是沒有同步的等號關係，並不是小學生開學，我們就跟著開學。」

黃揚明指出，每一屆立法院立委報到後，所有新科立委都得花一些時間整理辦公室、聘僱助理，至少有個2週時間準備，至少近3屆第1會期的開議時間都在2月中下旬，包括第8屆第1會期2012年2月24日、第9屆第1會期2016年2月19日、第10屆第1會期2020年2月21日，今年因為剛好報到過後就碰到7天的農曆春節連假，因此在中下旬以後開議再合理也不過。

黃揚明說明，開議日當天議程都是邀請行政院長進行施政報告並接受立委質詢，而立法院院會原則是每週二、五召開，且通常一次會議都是為期兩天，就是週五開始、隔週二結束。因此，春節連假過後，無論2月16日還是23日開議都可以，重要的是實質監督內容，例如近期的豬肉瘦肉精事件等，當農業部檢驗結果與地方政府不一致，希望近期複驗結果揭曉能真相大白，屆時也才能讓國會議員問個清楚、官員說個明白。

對於黃國昌的主張，民進黨立委林俊憲3日痛批，麻煩他社會化一點，「不要老是搞什麼早你一週的加蔥行徑」，不然他提議立委別休年假，初一大家拜個年就繼續來開會，「加蔥加到滿」；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則指出，黃國昌因為不做選民服務，不知道區域立委在年前、年後都是最忙碌於服務社區的時刻；黃國昌因為一個人對著鎂光燈問政，並不知道任何立法院的會議，都需要文書作業跟議事人員的配合，而這些議事人員需要放年假。

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