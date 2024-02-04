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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與「老同事」韓國瑜白髮宮女話當年　柯建銘：爾後共喬是使君與我

▲▼立法院長第二輪投票，國民黨韓國瑜以54票比51票擊敗游錫堃，正式當選新一屆的立法院長。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國瑜（左）與柯建銘（右）2月1日在議長席旁交談。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（4）晚間發布兩篇文章，感慨2月1日與「老同事」立法院長韓國瑜聊天深談，1993年兩人同期進入立法院，22年後兩人「白髮宮女話當年」，2015年自己面對一生中最艱鉅的選戰，韓自己開車送了蔬菜到競選總部，「老同事的情分，就是如此，我也懂」，兩人都是明白人，爾後立法院「共喬」朝野對話、溝通，就是「使君與我」了。

柯建銘今天晚間以「22年後，老同事在院長室首次聊天式的深談」為題撰文，他回顧，2月1日各黨立委進入議場準備宣誓就職時，韓國瑜碰到自己，握手時頻點頭，講了「我懂！我懂！」4個字，這是第一次見面過場，他也懂韓國瑜意思，是指1月15日後，自己站在政黨立場上對韓國瑜嚴厲的發言指教。

柯建銘表示，當天下午4點多，等副院長二輪投票時，韓國瑜到議場後看自己，「造化弄人、歷史際遇，31年前老同事，22年後卻在院長室白髮宮女話當年⋯⋯⋯廉頗老矣，尚能飯否？」他回憶，1993年國會全面改選，自己與韓國瑜同期進入立法院，同事9年韓離開了，自己資質駑鈍，「161人只剩我一人一直留級未畢業，嘆之！」

柯建銘談及，當天兩人聊起第二屆各黨精英，黃信介、施明德、長扁、陳癸淼、趙少康、王建煊、劉松藩、王金平前院長、洪玉欽、曾永權等人。他嘆息，「數天下英雄，而今安在？有生有死，又奈何？人生無常，凡事順應自然，不必太計較」，特別感傷民進黨前主席施明德，1月15日選後在生日當天離開了，從此沒有忌日，只有生日，「不久我們（柯建銘與韓國瑜）會共同當施明德基金會董事，也有陳文茜」。

此外，柯建銘也以「朝野和解兩岸和平」為題撰寫第二篇文章說，當天他特別提到2015年返鄉參選，ㄧ生中最艱困最具挑戰的選戰，韓國瑜自己開車送來二簍子蔬菜到競選總部，留下一張名片「北農韓國瑜」。他說，「老同事的情分，就是如此，我也懂；我們都是明白人，爾後立法院『共喬』朝野對話、溝通，就是使君與我了」。

柯建銘補充，他也提了2008年，民進黨只剩27席最苦時，自己與立法院前院長王金平，以及林鴻池、費鴻泰，賴士葆在院長室的一段話：「我用了3分之1力量協助王院長讓議事能順暢，3分之1力量整合黨團內部，3分之1力量對付國民黨」；比較嚴肅的話題，就是率團訪中之事，要小心，當年王金平曾表示要在「國家需要、人民同意、立院決議、對等尊嚴」4項條件成熟時才赴大陸訪問，韓國瑜點頭說了「我會站在國家立場」。

文末，柯建銘向朝野喊話說，明天朝野協商首登場了，希望大家能理性溝通，身為老友還是要提醒：院長不是用來制衡執政黨，那是在野黨黨團要做的事，在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨捍衛政權也是為所當為，院長在議事中立之餘，就是調和鼎鼐，解決爭議事項，「就從明天起！」

柯建銘所提「白髮宮女話當年」源自於唐詩「白頭宮女在，閒坐說玄宗」內容，這段詩詞描繪青春消逝、閒坐回憶的宮女形象；另外「使君與我」的典故，出自《三國志》，三國蜀劉備初為曹操部下，漢獻帝妃子董貴人的父親、車騎將軍董承稱接受獻帝密詔，與劉備謀誅曹操，曹操在劉備未有行動前，從容地告訴劉備：「今天下英雄唯使君與操耳。本初之徒，不足數也」。

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