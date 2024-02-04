台糖肉品驗出瘦肉精　民眾黨團拋4訴求：溯源徹查、擴大採檢

▲民眾黨團8立委。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台糖「安心豚梅花肉片」被檢出含有毒性甚高的「西布特羅」（Cimbuterol，俗稱瘦肉精）0.02ppm，該批肉品共2730包，總重819公斤，多數流入南台灣，引發人心惶惶。民眾黨立法院黨團4日呼籲，台糖安心豚有疑慮部分應全面下架，溯源徹查所有瘦肉精肉品，擴大採檢相關屠宰場，且台糖董事長楊明州應出面，說明消費者保護處置及責任追究。

民眾黨團4日表示，《食品安全衛生管理法》第15條第4項中明文規定，國內外肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素；學者也指出，西布特羅毒性也比萊克多巴胺高出近千倍，若誤食過量，恐導致心跳加快、心悸等心臟問題，並可能影響神經、呼吸系統，國際均禁止使用在牛、豬、雞、火雞等食用動物上。有鑑於此，新竹市、台中市、台北市等預防性下架，足見民眾恐慌程度。

民眾黨團指出，去年爆發美豬「洗產地」事件，普羅大眾多選擇食用國產豬肉，如今卻連國營事業生產的「安心豚」都食不安心，消基會也質疑，10年來從未檢出瘦肉精，是否意謂抽驗次數及件數仍有不足。民進黨政府食安管理公信力崩盤，也重創民眾對國內養豬產業的信心，農業部、衛福部應檢討把關豬肉產品含瘦肉精的機制，於立法院開議後進行報告，並及早釐清責任歸屬、確保消除食安疑慮，才能讓民眾吃得安心健康。

民眾黨團提及，政府規範國產豬瘦肉精必須0檢出，究竟在哪個環節出包，至今仍各說各話，台糖表明「懷疑屠宰場交叉污染」，遭外界質疑卸責甩鍋；食藥署稽查代工屠宰的信功實業，發現刀具清潔與流程「無異狀」，台中市衛生局也判斷「肉片均勻分布瘦肉精，應非刀具污染」，業界人士則認為，飼料原料可能使用到美加肉骨粉。綜觀多方說法，可見食安管理仍有漏洞，對於瘦肉精的來源必須追查到底，絕不容許政府蒙混過關。

民眾黨團說，雖然目前農業部防檢署針對南靖畜殖場抽驗，未驗出乙型受體素，同批產品也已緊急下架，但台糖在嘉義共有5場養殖場，擴大檢驗恐需2週的時間，在來源未明之前，恐造成社會恐慌。

民眾黨團也提出4點訴求呼籲，第一，由於目前尚未釐清瘦肉精來源，無法立即鑑別是否有其他批次肉品同樣含瘦肉精，因此台糖安心豚應盡速就有疑慮部分全面下架，減少民眾誤食風險；第二，瘦肉精流入市面，代表目前食安把關出現明顯漏洞，防檢署與食藥署應聯手上下溯源，徹查養殖、屠宰到販售等所有環節，避免相同情事發生。

民眾黨團稱，第三，不只嘉義縣5處養殖場，農業部應對相關屠宰場擴大採檢，防堵食安漏洞；第四，台糖董事長楊明州應出面說明後續的消費者保護處置，釐清案由並追究責任。