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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

▲立法院新任立委報到，國民黨羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨今年在大安區立委選戰選得並不好，羅智強與社民黨的對手苗博雅的票數差距，是史上最接近的一次；而羅智強也指控苗的文宣看板盜用他人照片姓名。羅智強4日表示，他會提端正選風的法案，未經當事人同意將照片、名字放進宣傳看板，修法嚴懲，不讓「盜圖苗」事件再發生。

羅智強在3日感恩餐會，向選舉期間給予協助的朋友們表達感謝之意。他說，昨晚的感恩餐會，算是為這整整一年的大安區立委選舉，劃下一個句點，但是要感謝的人太多，他和市議員王欣儀、梁為超三人，再次深深感謝。

不過，羅智強特別提到，王欣儀有說，大安區早已不是舒適選區，這一年來，從倍受煎熬的黨內初選，到抹黑造謠、奧步盡出的大選，很難想像，這樣的選風，似乎無法可罰。

羅智強表示，這次大安區的立委選舉，可以不經蔣乃辛、蔡詩萍的同意，濫發海報及支持的影音，誤導選民的投票意願；可以用金溥聰沒有說過的話，在最後三天，狂立看板、狂派海報來造謠抹黑，讓相關當事人連澄清反駁都來不及，「如果這樣惡劣的選舉手段能被允許，台灣還有公平選舉可言嗎？」

羅智強說，雖然蔣乃辛強烈抗議、蔡詩萍要求撤文、金溥聰也已對苗博雅提告，但選舉傷害已造成，「還好大安區選民夠冷靜理性，最後我還是贏得勝利」。

因此，羅智強保證，會再提一個端正選風的法案，爾後的所有選舉，再有類似這樣的手段選舉，特別是未經當事人同意，將其照片、名字放進宣傳海報、看板，修法嚴懲，絕不讓「盜圖苗」事件再次在選舉時發生。

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