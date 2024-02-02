反對「技術性亮票」　羅智強提修正案：立院龍頭選舉改記名投票

▲羅智強提出「立法委員互選院長副院長辦法」修正案連署。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



記者詹宜庭／台北報導

立法院昨日舉行正副院長選舉，藍綠白皆循例「技術性亮票」給站在票箱旁的監票人員看，以避免跑票；對此，國民黨立委羅智強認為，技術性亮票是件很奇怪的事，因此提出送出本屆立法委員第一個法律修正案，也就是「立法委員互選院長副院長辦法」修正案，要求立法院正副院長記名投票，杜絕黑箱，光明正大的投票，不再需要「技術性亮票」。

羅智強今日在臉書發文表示，昨日他不只忙著宣誓就職與選舉立法院正副院長，也送出了本屆立法委員第一個法律修正案，也就是提出「立法委員互選院長副院長辦法」修正案，要求立法院正副院長記名投票。

羅智強指出，立法委員代表人民行使政治權利，法案表決採記名投票，以對選民負責；選舉正副院長也應記名攤在陽光下，讓選民知道自己選出的立委，支持誰擔任正副院長。不過，由於尚未修法，此次正副院長選舉，不管藍綠白，只得採取「技術性亮票」，坦白說這是很奇怪的一件事，未來修法後，國會將與地方議會一致，議長選舉都採取記名投票，杜絕黑箱，光明正大的投票，不再需要「技術性亮票」。

羅智強也說，他要特別感謝立委謝龍介、陳玉珍、陳雪生、涂權吉、林思銘、邱若華、邱鎮軍、李彥秀、翁曉玲、許宇甄、廖偉翔、馬文君、魯明哲、張智倫、萬美玲、徐欣瑩、徐巧芯、林沛祥、游顥等19位委員連署「天字第一案」，讓此案成為新會期的第一案，「雖然我是國會新生，但我會堅定地和夥伴們擔起改革急先鋒的責任！」