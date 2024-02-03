「柯文哲的大嘴巴是合作的困難處」　前柯幕僚曝陳永興金句印證

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院龍頭之戰已於1日落幕，綠白之間卻衍生出「電話門」事件，民進黨日前表示，民眾黨主席柯文哲曾主動透過親綠醫界大老陳永興喬國會龍頭，柯文哲隨後反擊，是綠營主動透過諸多人士來找白營喬。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡指出，陳永興2021年曾說：「柯文哲那張大嘴巴，會是彼此合作的困難處。」並認為陳永興根本是成功預言了「電話門」事件的情境。

民進黨日前爆料，柯文哲在立法院正副院長選舉前夕，曾主動透過陳永興轉達「綠白合」的邀請，其中，柯文哲提議若綠營願意支持黃珊珊任院長，白營就會在副院長選舉中，投給蔡其昌，促成「黃蔡配」。

然而，柯文哲反擊，是綠營透過諸多人士來向白營拉票，對方先來電，他才回電，並抨擊綠營是滿口謊言的政黨，且揚言將對基於造謠的爆料行為提告。

眼看「電話門」事件發展至此，吳靜怡指出，陳永興曾在2021年說：「柯文哲那張大嘴巴，會是彼此合作的困難處。」吳靜怡認為，2021年的陳永興成功預言了2024年自己的遭遇。

此外，吳靜怡還說，無論柯文哲對「電話門」事件說了再多，都只能證實是「第三方」熱心人士，看來都不是民進黨直接做黨跟黨的協商，而且怎麼看都是幫游錫堃或是蔡其昌拉票，在民主社會這都很自由也正常。

吳靜怡強調，若柯文哲有幫黃珊珊拉票，其實也可以說出來，為什麼自己都省略了，卻是急著喊告，讓人無法理解。

最後，吳靜怡表示，「以訟止謗」這四個字，已經變成柯文哲鬧情緒用的字彙了，譬如：2022年柯文哲揚言說要告四叉貓，到現在無聲無息，2024年柯文哲要告吳崢，如果再沒告下去，柯文哲不只民調老二是假的，什麼都是假的。