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虎尾建國眷村再造歷史現場　縣府新春推出露營住宿體驗

▲春節期間建國眷村將推出滿滿市集。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲春節期間建國眷村將推出滿滿市集。（圖／記者蔡佩旻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮建國眷村具備軍眷文化地景與農業自然景觀，是全國唯一保有農村型眷村文化的地方，亦是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，忠、孝棟及活動中心歷經近2年完成修復工程，縣府文化觀光處新春期間將以「露營玩文化，在地挺露營」為活動規劃軸心，辦理「建國眷村夢想家游牧帳」試營運住宿體驗。

文化觀光處說明，縣府以食農、環境教育、眷村、創藝為發展四大主題，將被人遺忘的廢墟營造成農村型眷村聚落建築群，目前忠棟、孝棟、丁棟已經完成修復工作，整個眷村園區整理完成8成逐步開放，於假期辦理展覽、市集等活動，供民眾回味眷村文化與體驗眷村美食。

▲春節期間建國眷村將推出滿滿市集。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新春期間將辦理「建國眷村夢想家游牧帳」試營運住宿體驗，給遊客親近雲林新模式。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，最新完成修復的「忠棟」，朝「特色旅宿」規劃，預定2024年底正式營運。新春期間將辦理「建國眷村夢想家游牧帳」試營運住宿體驗，給遊客親近雲林新模式。已於1月31日起開放預訂，每頂遊牧帳可住4人提供一泊四食，每餐提供在地新鮮食材烹調而成佳餚，更多資訊可搜尋露營樂訂位平台。

建國一村核心區域丁、忠、孝棟及活動中心1億1300萬元再造歷史現場2.0工程已陸續完工，刻正積極啟動建國一村16.3公頃，包含入口意象、方向指引及解說牌、公共廁所等整體景觀改善規劃，預計2024年底前完工。另建國二村13.6公頃也正在執行7100萬整體景觀工程及環境整理改善。

▲春節期間建國眷村將推出滿滿市集。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲邀請民眾體驗多元豐富的眷村文化與特色食宿。（圖／記者蔡佩旻攝）
 
文觀處長陳璧君表示，新春期間虎尾建國眷村也有推出限定活動，從2月10日到2月14日，舉辦「滿滿市集」活動，多種品牌市集陪伴大家新春走春，並有消費累計好禮集點抽活動，現場準備除濕機、電烤盤等家電好禮，讓來逛市集的民眾能將大獎帶回家，邀請大家來體驗多元豐富的眷村文化與特色食宿。

▲春節期間建國眷村將推出滿滿市集。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣長張麗善開箱夢想家游牧帳。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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