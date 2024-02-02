西螺福興宮修重修六殿　歷經3年今正式入火安座79神尊

▲西螺福興宮太平媽祖廟，經新修三官殿、神農殿、元辰殿、太歲殿、文昌殿、聖父母殿等79尊神像今入火安座。（圖／陳瑛義提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺福興宮濁水溪兩岸重要之媽祖信仰中心，自2020年召開董監事會議，決議進行修建廟宇後，禮聘國內各地傳統彩繪、木作工藝、粧佛、交趾陶、剪黏、書法等重要工藝師參與殿宇改築，亦有文化資產相關研究者參與發想與建議，2023年7月舉行後殿觀音亭、財神殿、福德殿入火安座，今(2)日舉行三官殿及龍、虎邊側廂各殿重修完成入火安座。

西螺福興宮太平媽祖廟，經新修三官殿、神農殿、元辰殿、太歲殿、文昌殿、聖父母殿等79尊神像，今日六殿重修入火安座，特邀請西螺鎮長廖秋萍、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、林內鄉長劉姿言、雲林縣民政處蕭德恕處長、西螺鎮民代表會主席林俊甫、林內鄉民代表會副主席林志憲等長官貴賓，以及修護工程捐獻大德出席與會。

▲西螺福興宮特邀請西螺鎮長廖秋萍、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李泓儀、林內鄉長劉姿言、等長官貴賓，以及修護工程捐獻大德出席與會。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝十方大信發心護持，讓福興宮龍、虎側廂各殿可以順利安座圓滿，接下來廟方要進行整體建築結構補強、屋頂瓦片與剪粘裝置等工程，仍需仰賴合眾齊心，共成太平媽祖百年聖業。新春期間，歡迎大家來西螺走春，參拜太平媽，感受福興宮新修廟殿蘊含的人文薈萃與藝術之美，更盼社會大眾慷慨解囊，共同護持全廟主體建築修建工程順利進行。

▲西螺福興宮太平媽祖廟，三官殿入火安座。（圖／記者蔡佩旻攝）