春節賞花首選草嶺！　雲林交通隊公布宗教觀光交管疏運大補帖

▲2024年春節連續假期古坑鄉草嶺櫻花祭部分，自2月10日起至3月10日止春節期間、例假日及二二八假日期間提供4條接駁車路線供民眾搭乘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

每逢春節連續假期，交通疏導即成為雲林縣警察局重點工作之一亦為民眾所關心。2024年春節連續假期2月8日至14日為期7天，警方將全力維護連續假期交通安全秩序，希望提供駕駛人一個車多而不阻塞的道路環境，並規劃多項交通疏導管制措施提供民眾及遊客參考並配合。

古坑鄉草嶺櫻花祭部分，自2月10日起至3月10日止春節期間、例假日及二二八假日期間提供4條接駁車路線供民眾搭乘，每班次15-20分鐘，民眾可自行選擇開車前往或搭乘接駁車。因山路狹小，駕駛可利用草嶺第一、二停車場、青山坪停車場、兩00停車場、九芎神木停車場等，勿貪一時方便違規停車影響其他車輛行駛。

公告管制路段則為「雲220-1線至草嶺第二停車場「單向」禁止停車」、「雲220-1線3K至兩00停車場「單向」禁止停車」、「草嶺隧道口至青山坪農場全路段「雙向」禁止停車」、「草嶺第一停車場周邊「雙向」禁止停車」、「東碧山莊至九芎神木全線「雙向」禁止停車」、「九芎雲嶺線（接駁車路線）循環線「雙向」禁止停車」。

▲2024年春節連續假期古坑鄉草嶺櫻花祭部分，將有多處管制路段則。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台3線古坑綠色隧道及驛站地區部分，綠色隧道路段路肩禁止停車，民眾可將車輛停放至慈靈宮停車場及二二八紀念公園停車場，勿貪一時方便違規停車影響其他車輛行駛；另行人穿越道路時，應依現場指揮人員或號誌指示行走斑馬線，切勿任意跨越雙黃線。

北港宗教觀光景點朝天宮、武德宮的部分，將公告管制「中山路段，朝天宮大門至中山與民生路口之路段」、「朝天宮西側民主路口至中山路口之路段」、「朝天宮北側(後方)仁和路口至中山路口之路段」、「義民與民主路口至朝天宮西側民主路路段」、「義民與民生路口至中山路與民生路口路段」、「大同與仁和路口至朝天宮後方仁和路路段」、「義民與中正路口至朝天宮西側中正路路段」、「義民與公民路口至朝天宮後方仁和路路段」、「博愛與大同路口至民主與博愛路路段」、「東引道第一停車場入口至東引道與中山路路段」。

▲北港朝天宮、武德宮的部分，將管制多處路段，民眾可將車輛停至高灘地停車場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港市區台19線替代道路則，北上過境旅客可經「台19線→右轉145線→媽祖大橋→北港文仁路→左轉台19線北上」或「159線(164共線)→北港大橋南端路口左轉→台19線→行駛約400公尺7-11商店→右轉資川有限公司→右轉媽祖大橋→北港文仁路→左轉台19線北上」。

南下過境旅客則可選「台19線→右轉北港文仁路→媽祖大橋→145線→台19線南下」或「145線→左轉公園路→右轉北港文仁路→媽祖大橋→145線→台19線南下」；另，台19線華南路及台糖量販店前兩旁道路擺設管制器材禁止停車並派遣拖吊車待命移置違規車輛，以利行車安全。



公共通運輸在高鐵雲林站，春節連假期間將規劃每日8-22時由學府路進入高鐵站之車輛強制右轉站前東路，再至學府一路口迴轉進入高鐵站以增加儲車空間，在此呼籲等候接送之車輛可利用高鐵站內收費停車場停車(停車30分鐘內免費)，暨方便又可節省尋找車位時間。

國道各交流道管制措施，2月12日至13日每日13時至18時，高速公路北上匝道將實施高乘載管制，在管制時段內僅允許乘載3人(含)以上小型車、大客車、計程車、持有媽媽手冊之孕婦等車輛駛入，請注意管制時段，避免無法進入國道致延誤寶貴時間。

2月10日至12日每日5-12時，配合高公局封閉國道一號西螺交流道南下匝道，封閉期間由替代道路(台1線、145乙線、154線、145線等)銜接虎尾交流道南下。2月12日至14日每日12-21時，配合高公局封閉國道一號虎尾交流道北上匝道，封閉期間由替代道路(145乙線、145線、154線、台1線等)銜接西螺交流道北上。

另為促進行車安全順暢、消弭交通壅塞，雲林縣縣警局於春節期間每日與警廣台中、台南台即時連線，並利用資訊可變標誌(CMS)顯示轄內路況，以利民眾提早改道；另員警針對易壅塞路段加強執行管制措施；若發現各類交通狀況可撥打110通報警察局、各警察分局或交通隊，警方將會迅速到場處理及轉知警廣與各地方廣播電台廣為宣導。

▲北港朝天宮、武德宮的部分，將管制多處路段，民眾可將車輛停至高灘地停車場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）