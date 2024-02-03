　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

區桂芝登大陸官媒批課綱去中國化　教育部重申：多元取材、鼓勵思辨

▲▼老師北一女國文區桂芝。（圖／記者湯興漢攝）

▲北一女老師區桂芝曾經在教育部前抗議。（資料照／記者湯興漢攝）

文／中央社

北一女中教師區桂芝多次批判108課綱，近日她又接受中國官媒新華社專訪，批判課綱去中國化。教育部則重申，新課綱著重多元取材，鼓勵學子思辨、從生活實踐。

歷史教育新三自運動協會近來舉辦多場「蔡英文政府教育政策總體檢」系列活動，區桂芝多次批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，連日來引發網路熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國官媒新華社2日晚間刊登一篇區桂芝的專訪，介紹區桂芝的家庭背景、求學及任教經歷等，稱她的發言引發兩岸社會共鳴。區桂芝在報導中指出，台灣政治因素干擾教育的問題嚴重，課堂上講述中國傳統文化，有學生聽到「中國」就感到刺耳，表現出牴觸的心理。

區桂芝也在專訪中提到：「選舉前，有人說我是4年一次的臨時演員。現在，我要把臨時演員演成主角。」並稱如果民進黨繼續當政，課綱原封不動，她就要連結更多人長期抗戰。

有關區桂芝接受新華社專訪，中央社記者詢問北一女中校方與台北市教育局，兩者都表示「對於個人行為不表示意見」。

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部重申，新課綱著重多元取材。（示意圖／記者許敏溶攝）

對於區桂芝接受專訪的內容，教育部今天下午以文字回應中央社，重申108課綱國語文課程的目的是培養語言溝通與理性思辨，奠定適性發展與跨領域學習的基礎。因此，教材編選著重多元取材，取材範圍擴大至兼具時代特性、思想流派及文體多樣性的文化經典，包括台灣新文學作家作品、世界華文文學、翻譯作品、文學論述等。

教育部表示，課程選文除兼顧不同文類，也重視與當代重要議題連結，開拓學生的生活視野，反映多元族群融合的價值觀及「斯土斯人」的感懷精神。

現行高中課綱規範的文言文占比為35%到45%，也提供教師彈性，可依學生需求提供閱讀文本。教育部也強調，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，很多版本都有與品德、修養相關的課題。

教育部以翰林出版社的高一課本為例，透過論語來跟學生探討品德跟修養；高二課本也透過孟子探討有關性善、品德以及仁心仁政的議題。其它教科書版本，也都有類似的內容。

除了課程講授，108課綱更重視思辨和生活實踐。教育部指出，最新的PISA2022調查結果顯示，台灣學生應具備的價值觀及生活態度，能從目前素養導向的課程中學習到，並透過生活中的議題思辨，進而實踐禮義廉恥的修養。

至於區桂芝質疑課綱有政治因素干擾。教育部解釋，108課綱經國家教育研究院（國教院）的課程研究發展會（課發會），邀集學者專家專業研議；再將草案送到教育部依法組成的高級中等以下學校課程審議會（課審會），研修與審議過程都有嚴格的程序，且受高級中等教育法規範，秉持教育中立及教育專業。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲區桂芝多次批判108課綱，喊「救教育」。（示意圖／CFP）

民進黨立委王定宇透過臉書發文質疑，這位所謂的老師，是否知道中共在學校設有黨部、中共實質監控各級學校，怎麼有臉皮去中共官媒指控台灣政治因素干擾教育。

王定宇還說，先不說台灣中文課不論是教文言文或白話文，都還是中文，中共可是教簡體字，文言文比例遠低於台灣的35%至45%，且中共的馬列主義、共產主義全部都是洋貨。

王定宇表示，生在台灣卻鄙視台灣文化和民主選擇，真要救孩子，可能要避免被這種意識型態導致理性盲目的老師教到。

ET快訊
籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」爆炸
2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」兩粒狂甩
美軍空襲釀軍民死傷！伊拉克敘利亞齊聲譴責
陳建州「南韓被巧遇」　范瑋琪包超緊…見鏡頭反應曝光
極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝
1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長時間軸一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

西布特羅毒性比萊劑高近千倍！本土豬驗出瘦肉精　專家揭疑點

區桂芝登大陸官媒批課綱去中國化　教育部重申：多元取材、鼓勵思辨

莊嚴大佛石像「撞臉館長？」他傻眼回10符號　笑翻4萬網：物理超渡

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

西布特羅毒性比萊劑高近千倍！本土豬驗出瘦肉精　專家揭疑點

區桂芝登大陸官媒批課綱去中國化　教育部重申：多元取材、鼓勵思辨

莊嚴大佛石像「撞臉館長？」他傻眼回10符號　笑翻4萬網：物理超渡

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

羽田機場撞機事故　醫曝300乘客被疏散後反應：冷靜得令人吃驚

U:NUS蔡承祐爆熱戀「最美校花」！　現身4字曝光感情現況

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

烏克蘭對俄羅斯入侵提訴　國際法院決定部分受理

南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！　已釀逾200隻小企鵝死亡

美軍空襲釀軍民死傷！伊拉克敘利亞齊聲譴責　伊朗：加劇地區緊張

快訊／戴資穎、王齊麟夢幻聯手　2024Red Bull鬥拍稱霸

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎　醫驚：怎麼吃得下去

洪佩瑜消失11年！　強勢奪2獎擊敗蔡依林...曝光最大恩人

小白車停路邊突下「磁磚雨」　擋風玻璃遭襲...恐怖畫面曝光

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

生活熱門新聞

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

4生肖「財神附身」！

限定2天！台灣虎航機票下殺799元起　下周一10時開搶

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

今送神清屯「1禁忌」注意　小心好運倒光

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

更多熱門

相關新聞

抗議文言文被砍　北一女師登上陸官媒

抗議文言文被砍　北一女師登上陸官媒

北一女國文教師區桂芝不滿108課綱刪除了大量文言文，痛批是「無恥課綱」，引發各界議論。區桂芝近日接受中國大陸官媒《新華社》的專訪，她表示，民進黨繼續當政，課綱恐原封不動，她要聯結更多人來救教育、救孩子。

爺爺憂孫子拿不到獎狀會難過！暖寫7張「優點」獎狀

爺爺憂孫子拿不到獎狀會難過！暖寫7張「優點」獎狀

私立大學補助3.5萬學費上路！2月新制懶人包　飛日本航班可預先審查

私立大學補助3.5萬學費上路！2月新制懶人包　飛日本航班可預先審查

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

孩子會按照自己的方式長大！　專家揭「養育者做2事就夠」

孩子會按照自己的方式長大！　專家揭「養育者做2事就夠」

關鍵字：

教育108課綱區桂芝政治干擾學術自由

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

日大咖AV女神戰2台男！　試車遇「大拇指尺寸」勾起慾望：我榨乾他

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面