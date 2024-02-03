抗議文言文被砍　北一女師登陸官媒：民進黨當政，課綱恐原封不動

▲北一女國文教師區桂芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北一女國文教師區桂芝不滿108課綱刪除了大量文言文，痛批是「無恥課綱」，引發各界議論。區桂芝近日接受中國大陸官媒《新華社》的專訪，她表示，民進黨繼續當政，課綱恐原封不動，她要聯結更多人來救教育、救孩子。

區桂芝提到，自己的父親1958年從香港來台，先後落腳台北、淡水，基隆，舉目無親，生活非常慘澹，找不到工作，全家住在茅草屋，但從小受的就是中國傳統教育，「父母告誡我們，做人清清白白是第一要件，不可違背良心。」

區桂芝說，自己1983年考上政大中文系，並在30歲當上高中的國文教師，但最近幾年，孩子越來越受到所謂民主、自由、人權等西方觀念影響，傳統教育卻不斷弱化，「我始終告訴學生，品德遠比成績重要。沒有禮義廉恥等道德觀念作基礎，社會就會滋生亂象。守住文化根源才不會錯亂，課堂上多培養一個君子，將來社會就少一個敗類。」

區桂芝指出，民進黨當局推出的2019年新課綱使「去中國化」教育亂象加劇，她的憂慮與日俱增，「台灣政治因素干擾教育問題嚴重。課上講中國傳統文化，有的學生聽到『中國』感到刺耳，表現出抵觸心理。『去中國化』教育思維下，『中國』被異化為『他者』，造成學生背離傳統，民族和文化認同就亂了。」

區桂芝說，選舉前，有人説她是4年一次的臨時演員，現在，她要把臨時演員演成主角，「民進黨繼續當政，課綱恐原封不動。我們要聯結更多人來救教育、救孩子。這是長期抗爭的道路，要有知其難為而為之的勇氣。」

區桂芝還說，她希望兩岸年輕人多接觸，相互促進，「兩岸離久情疏，更應增進理解。因為政治上的干擾，包括外部因素，兩岸拉近距離面臨困難。但困難不代表做不到，因為文化和民族是天然的。”」

區桂芝強調，「現在年輕人可能難以理解，因為傳統文化在教育和生活裏流失，他們受到的滋養微薄了。這是今天的困境。」