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私立大學補助3.5萬學費上路！2月新制懶人包　飛日本航班可預先審查

▲▼南韓大學生展開留學生活。（示意圖／CFP）

▲私立大專校院學雜費減免政策從2月1日起實施，減輕青年學子負擔。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

後天2月1日將有許多攸關民眾權益的新制上路，包括私立大專校院學雜費減免政策2月起實施，學生每學年可少繳3.5萬元；桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，2月1日起前往日本特定機場旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，縮短抵日後通關時間。《ETtoday新聞雲》整理2月新制懶人包，帶讀者一次掌握最新規定。

【私立大專學費補助】

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私立大專校院學雜費減免政策2月上路，每學年減免新台幣3.5萬元；另針對經濟弱勢學生加碼補助，家庭年所得90萬元以下的學生可申請「大專校院弱勢學生助學計畫」，家庭年所得70至90萬元的學生，定額減免學雜費1.5萬元；家庭年所得在70萬元以下者，定額減免學雜費2萬元，意即每年最高可減免學雜費5.5萬元。►點這裡看更多

▲▼教育部宣布補助私校3.5萬元，拉近公私立學校學雜費差距。（圖／教育部提供）

▲教育部拉近公私立學校學雜費差距。（圖／教育部提供）

【赴日航班預先審查】

桃園機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，2月1日起至29日，前往日本特定機場旅客，在桃園機場出境候機室預先確認入境資料，縮短抵日後通關審查作業時間，以大阪關西機場為例，最多可省1到2小時，估近6千名旅客受惠。►點這裡看更多

▲▼因應春節赴日旅遊高峰，日本出入國在留管理廳在桃園機場實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃機）

▲日本出入國在留管理廳在桃園機場實施「台日機場入境事先確認」作業。（圖／桃機提供）

【陸生納入全民健保】

中國大陸學位生於2月1日納入健保，陸委會表示，可納保陸生的名冊已完成造冊，並將名冊交給校方，未來陸生跟所有境外學生享受一致的健保待遇，也會獲發健保卡。►點這裡看更多

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中國大陸學位生於2月1日納入健保。（資料照／記者呂佳賢攝）

【猴痘改名「M痘」】

疾病管制署公告，2月1日修正第二類法定傳染病「猴痘」中文名稱為「M痘」。疾管署副署長羅一鈞表示，這是跟進國際作法，為避免名稱造成對疾病傳染源的誤解和污名化。►點這裡看更多

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲疾管署修正第二類傳染病「猴痘」名稱為「M痘」。（資料照／達志影像／美聯社）

【基隆抓改裝噪音車】

基隆市率先全國加重處分改裝噪音車，2月1日起，於基隆市使用未認證排氣管之車輛或任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管之車輛，行駛於道路致妨害安寧，罰鍰6000元起跳；於夜間時段（晚上11時至上午7時）違反者加倍裁處1萬2000元，並請車主立即改善；未遵行者，按次處罰，單次最高可處3萬元罰鍰。►點這裡看更多

▲基隆市率全國之先　2／1取締改裝噪音車6000元起。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市2月1日取締改裝噪音車，罰鍰6000元起跳。（圖／記者郭世賢翻攝）

【桃園推電輔車租借】

桃園市政府交通局表示，多元化運具服務一直是市府致力的目標，新系統租賃服務不僅有YouBike2.0一般車型可以租借，還率先於北北桃地區推出電輔車YouBike2.0E車型投入服務，讓民眾就自身需要（體力、騎乘距離、騎乘環境等）選擇需求車型，自2月1日起將投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借。►點這裡看更多

▲桃園YouBike2.0E電輔車服務

▲桃園YouBike2.0E電輔車服務。（圖／桃園市交通局提供）

【高雄新增科技執法】

高雄市警局為降低交通事故，在鳳山、苓雅及三民區新增6處科技執法設備，主要以闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛，及不停讓行人為主要取締項目。6處設備自1月25日起至1月31日為宣導期，2月1日將正式啟用並開罰。►點這裡看更多

▲▼高雄新增6處「科技執法」設置地點曝光，2／1正式啟用開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄新增6處「科技執法」。（圖／記者賴文萱翻攝）

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關鍵字：

教育旅遊健保疾病交通2月新制

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