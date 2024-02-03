批黃國昌「別老搞加蔥行徑！」　林俊憲：不然初一拜個年繼續開會

▲立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民眾黨團總召黃國昌爆料，國民黨團總召傅崐萁向他表示，已與民進黨團總召柯建銘談好是2月23日開議，他立刻直言「我反對！」並喊話2月6日開議，且底線是2月16日。民進黨立委林俊憲3日在臉書發文痛批，麻煩社會化一點，「不要老是搞什麼早你一週的加蔥行徑」，不然他提議立委別休年假，初一大家拜個年就繼續來開會，「加蔥加到滿」。

林俊憲今日在臉書發文開嗆，「黃國昌想要2月6號開議，但2天後就過年，難道開議2天就可以放假嗎？太離譜了！立委怎麼可以休年假？所以我提議，初一大家拜個年就繼續來開會，國昌老師不敢跟進就是打假球！要加蔥是不是？我們就來直接加到滿！」

林俊憲表示，立法院要開議，第一場一定是全院院會，院會每週二、五召開，如果照黃國昌說的2月6號開議，把所有新屆期法定程序擠在週二一天處理完，隔天週三，委員會時間，再選一下召委，然後隔天就放年假了，所以硬要在過年前開議的目的是什麼？根本不可能處理任何議案。

再來，林俊憲指出，新任立委才上任兩天，到下週二是第六天，辦公室都還沒有安頓好，甚至很多辦公室人力都還沒有找齊，應該讓他們先去處理這些事務性的東西，尤其又卡一個過年，社會運作都暫停，更不可能在這段期間處理好，他質疑「在新立委還無法正常工作的情況下，過年前開議的目的是什麼？」

林俊憲痛批，黃國昌老是咆哮要審法案，但新屆期委員和助理們要花時間研究提出新法案，按規定要15人連署，在整個立院跑來跑去找齊15人，再給他們了解簽名，以經驗來看，至少要一週，能在3月初生出第一批法案的委員已經很厲害了，更狠酸「國昌老師以前也沒有找到15個人願意連署的經驗，這我就不怪他。」

林俊憲開轟，他知道黃國昌能回來立法院很興奮，「但麻煩他社會化一點，不要老是搞什麼早你一週的加蔥行徑，給新科立委一點準備時間，急就章的問政立法品質，相信國人也不樂見。」