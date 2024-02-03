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還原院長選舉前一晚！民眾黨開內部會議　陳智菡曝：解析投票可能性

▲▼柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院長選舉結束，綠白之間的「誰來喬院長」衍生成「電話門」事件。柯文哲辦公室發言人陳智菡3日受訪說，柯主席在晚間的那通電話上，明確告訴陳永興醫師，這件事情黨團有決議，不可能自己作主，也才有了晚間10點多開的內部會議。陳智菡強調，會議不是討論要接受民進黨條件，而是要預判，到底未來有哪幾種投票可能性？這時候立委才知道怎麼投票，必須要確定」，並不是柯同意了，才叫黨團成員開會。

陳智菡表示，1月31日有2名說客到柯文哲主席辦公室，在辦公室裡打電話給陳永興醫師，「在那時候，柯文哲才跟陳醫師有第一通電話的交流。那通電話之前、之後，柯文哲本人都沒有陳醫師的手機」。

陳智菡提到，陳永興醫師在公開信裡說，是「柯文哲主動打電話給他」，這事情不是事實，昨天柯主席也在臉書澄清，有兩位中間人來到辦公室後打電話給陳醫師，用中間人的電話，跟陳醫師有了對話。

接著陳智菡說，柯文哲主席收到的offer，也就是這兩名中間人傳來的條件，是「民進黨願意支持黃珊珊，但希望民眾黨無條件支持他們推的副手人選，也就是蔡其昌」。

陳智菡說，這部份柯主席只是說他了解他們提出的條件或是希望爭取民眾黨支持的原因，不可能承諾任何事情，因為是經過黨團決議的，柯文哲只是表示「他理解，民進黨有提出這樣的說法」，掛掉電話後就去參加台北市黨部舉辦的感恩餐會。

陳智菡表示，說客在柯文哲辦公室是7點多，第二通電話是在感恩餐會之後、約9點30分，才接到張金堅醫師電話，說陳醫師很急著找他，同時中間人也不斷打電話來，相關通聯紀錄都有，陳醫師希望跟柯主席再度通話，可是中間都沒有接上，後來柯主席又接到中間人傳來的陳醫師電話號碼，這時柯主席才又打給陳醫師。

陳智菡說，柯主席告訴陳永興醫師，這件事情黨團有決議，不可能自己作主，會把這訊息告訴黨團成員，也就是8名立委還有重要幹部，最後在10點多開了內部會議，討論的除了民進黨釋放的最新訊息，也就是願意把票投給黃珊珊但是有條件外，「很重要的，不是我們要接受這條件，而是我們要預判，到底未來有哪幾種投票可能性？這時候立委才知道怎麼投票，必須要確定」。

陳智菡強調，中間太多訊息了，柯主席有接到訊息，黨團立委包括黃國昌、黃珊珊或其他幾名立委也都有接到不同訊息，到底背後透露什麼樣重要的訊息，這事情是大家要開會集思廣益釐清的，「並不是柯同意了、才叫黨團成員開會」。

陳智菡說，陳永興醫師的公開信有兩個誤解，第一，他略過前面這段，有中間人到柯主席辦公室，所以柯才回電；第二個誤解，明明陳醫師有傳訊息、打電話給張金堅醫師要找柯文哲，可是這段也被略過，變成柯突然打給陳醫師，這會造成很多人誤解，以為是柯主動，事實上不是。

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