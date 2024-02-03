立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院長選舉結束，綠白之間的「誰來喬院長」衍生成「電話門」事件。柯文哲辦公室發言人陳智菡3日受訪說，陳永興醫師的公開信有兩個誤解，第一，略過有中間人先到柯主席辦公室，所以柯才回電；第二，明明陳醫師有傳訊息、打電話給張金堅醫師要找柯，可是這段也被略過，變成柯突然打給陳醫師，這會造成很多人誤解，以為是柯主動，事實上不是。

陳智菡說，通話之前，有2名說客到柯文哲主席的辦公室，在辦公室裡打電話給陳永興醫師，「在那時候，柯文哲才跟陳醫師有第一通電話的交流。那通電話之前、之後，柯文哲本人都沒有陳醫師的手機」。

陳智菡提到，陳永興醫師在公開信裡說，是「柯文哲主動打電話給他」，這事情不是事實，昨天柯主席也在臉書澄清，有兩位中間人來到辦公室後打電話給陳醫師，用中間人的電話跟陳醫師有了對話。

接著陳智菡說，柯文哲主席收到的offer，也就是這兩名中間人傳來的條件，是「民進黨願意支持黃珊珊，但希望民眾黨無條件支持他們推的副手人選，也就是蔡其昌」。這部份，柯主席只是說他了解他們提出的條件或是希望爭取民眾黨支持的原因，不可能承諾任何事情，因為是經過黨團決議的，柯文哲只是表示「他理解，民進黨有提出這樣的說法」，電話斷掉後就去參加台北市黨部舉辦的感恩餐會。

陳智菡表示，說客在柯主席辦公室是7點多，第二通電話是在感恩餐會之後、約9點30分，才接到張金堅醫師電話，說陳醫師很急著找他，同時中間人也不斷打電話來，相關通聯紀錄都有，陳醫師希望跟柯主席再度通話，可是中間都沒有接上，後來柯主席又接到中間人傳來的陳醫師電話號碼，這時柯主席才又打給陳醫師。

接下來柯主席告訴他說，這件事情黨團有決議，不可能自己作主，會把這訊息告訴黨團成員，也就是8名立委還有重要幹部，最後在10點多開了內部會議，在討論的除了民進黨釋放的最新訊息，也就是願意把票投給黃珊珊但是有條件外，「很重要的，不是我們要接受這條件，而是我們要預判，到底未來有哪幾種投票可能性？這時候立委才知道怎麼投票，必須要確定」

陳智菡強調，中間太多訊息了，柯主席有接到訊息，黨團立委包括黃國昌、黃珊珊或其他幾名立委也都有接到不同訊息，到底背後透露什麼樣重要的訊息，這事情是大家要開會集思廣益釐清的，「並不是柯同意了、才叫黨團成員開會」。

陳智菡說，陳永興醫師的公開信有兩個誤解，第一，他略過前面這段，有中間人到柯主席辦公室，所以柯才回電；第二個誤解，明明陳醫師有傳訊息、打電話給張金堅醫師要找柯文哲，可是這段也被略過，變成柯突然打給陳醫師，這會造成很多人誤解，以為是柯主動，事實上不是。

至於黃國昌爆料說客代表林佳龍，但遭林辦否認，陳智菡說，相關通聯紀錄都有，很遺憾事情發展成這樣子，感覺是有各方想來說服的人說服不成，「我們什麼都沒說卻被出賣掉，這感覺非常不好」，特別是林佳龍秘書長與柯文哲有交情，為什麼會說事前經過確認？這兩位要到柯主席辦公室前，打電話來約，有透露一些訊息是誰叫他們來的，為了確認事情真偽，跟對方辦公室確認後，對方也確實告知沒有問題，所以柯主席才進行這場會面。

陳智菡說，過程中各方都非常有善意，希望能促成這事情，但事情沒有成、希望說服民眾黨的條件沒有成，怎麼現在變成民眾黨是要被倒打一把的對象，最後拍拍屁股走人，讓柯文哲收爛攤，是比較沒道義。

至於前主席卓榮泰傳出接觸黃珊珊，陳智菡說，「卓前主席的確是放出來的訊息是比較一致的，從前到後都是支持游錫堃院長」，跟從另外一派得到「可以投給黃珊珊」的訊息非常不一樣，也正是因為如此才需要在晚上召開內部會議，了解民進黨投票意向是什麼，各派系的運作狀況還有投票呈現的結果，必須要做沙盤推演。