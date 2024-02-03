吳崢酸柯文哲認為自己撥電話不叫「主動」　嘆「中文博大精深」

▲柯文哲、吳崢。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長之爭，白綠陣營相互指控，綠營稱民眾黨主席柯文哲致電醫界大老、盼民進黨支持黃珊珊當立法院長。事後，柯文哲不滿被爆料、痛批綠營造假，並要提告民進黨發言人吳崢「侵權」。吳崢今（3日）受訪時表示，自己說柯文哲主動致電給陳永興，就是柯文哲按下撥出鍵、打電話給陳，柯文哲說這不叫主動，雖然電話是他撥的，但是因為前面有人找他談了一些事情，一個主動兩個表述，民眾黨對文字的理解常常跟大家有出入。

吳崢強調，陳永興的公開信已經把來龍去脈交代得很清楚，民進黨理解事情發生經過和陳永興說法一致，若柯文哲認為陳永興的記憶跟他不同，他應該跟陳永興討論，但他也說自己很尊重陳醫師、尊重他的善意，可是引述陳永興說法的吳崢實在太可惡、一定要提告。既然陳永興醫師的地位是值得敬重，他的說法自然也值得信賴，民進黨的說法跟陳永興還原的過程非常一致。

吳崢也感嘆，這可能是未來跟民眾黨互動常常會遇到的問題，大家對文字的定義不太一樣，中文博大精深，大家的理解會有出入，自己說柯文哲主動致電給陳永興，就是柯文哲按下撥出鍵、打電話給陳永興，柯文哲說這不是主動，雖然電話是他撥的，但是因為前面有人找我談了一些事情，這不是主動。

吳崢表示，一個主動兩個表述，民眾黨團說要團進團出，後來說分裂投票也叫團進團出，中文是博大精深語言，大家對文字的理解有時不太一樣無可厚非，未來常常溝通、理性對話，大家把理解對齊一下。

至於民眾黨發言人陳智菡批評，若吳崢是男子漢應該要道歉。吳愣了一下表示，請教陳智菡主任，如果剛剛講的，自己才疏學淺，能不能先請她定義什麼男子漢，什麼樣的人是、什麼樣的人不是，避免到時候我說是，她又說你的男子漢跟我的不同，那就霧裡看花了。



