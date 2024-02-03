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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃國昌控說客代表是他　林佳龍發聲明嘆無奈：完全偏離事實

▲總協調林佳龍出席賴清德競總組織架構公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府秘書長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長之爭，白綠陣營相互指控，民眾黨2日召開記者會，聲稱1月31日來到柯文哲辦公室的2名說客廖紫岑、林煜喆是代表民進黨高層；而民眾黨立委黃國昌爆料，廖、林2人是代表總統府祕書長林佳龍，質疑林背叛游錫堃。林佳龍今（3日）稍早發出聲明反駁，林姓企業家與柯文哲主席陣營熟識，表達希望前往溝通立法院院長選舉，「僅被動被告知」，他無權阻止更沒有授意的問題，自己稍早與游錫堃通上電話，雙方對於事件發展至此，皆感到無奈。

林佳龍發出聲明表示，立法院院長選舉一事，自己根本沒有介入，黃國昌委員所指控的陰謀論完全偏離事實。林姓企業家與柯文哲主席陣營熟識，表達希望前往溝通立法院院長選舉，林佳龍僅被動被告知，並不知道細節，也無權阻止，更沒有授意的問題。

林佳龍指出，立法院院長選舉過程，中間有許多民間人士來訊、來電表達關心，許多訊息他也有同步傳遞給游錫堃院長本人及相關人士，坦坦蕩蕩，可受公評。黃國昌委員把友人私下的善意互動與訊息交換，胡亂貼上標籤與政治陰謀，令人無比遺憾，我們希望適可而止。

林佳龍表示，看到黃國昌委員的發文後，自己再次與游錫堃院長通上電話，雙方對於事件發展至此皆感到無奈，游院長於電話中給予林佳龍勉勵，凡事豁達以對。

林佳龍強調，游錫堃院長是提攜他的前輩，多年來為台灣民主的付出，有目共睹，沒有任何人願意見到這次的選舉結果，過程中我們的種種努力，皆是為了台灣發展，清者自清，若有半點私心，則天理難容。立法院院長選舉結果已經定案，盼望台灣政治回歸理智，面對新的選舉結果。

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