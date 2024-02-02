桃園工地圍籬美學競圖大賽　蔡宛凌、高有旻榮獲首獎

▲「創意美學組」由高有旻作品「千塘地—飛天」榮獲首獎。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市因航空城開發、人口不斷激增，大小建案陸續推出，為了讓在桃園就學、就業的青年學子，提升對城市的認同感，參與城市的美化，市府都發局舉辦「2023桃園市城市圍籬美學競圖」，2日由市長張善政頒發21位得獎者獎金；「學生組」首獎由中原大學蔡宛凌同學作品「記憶堆砌」獲得；「創意美學組」由高有旻作品「千塘地—飛天」榮獲首獎。

▲「學生組」首獎由中原大學蔡宛凌同學作品「記憶堆砌」獲得。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政表示，「2023桃園市城市圍籬美學競圖」，自去年12月1日開跑徵件，吸引300多件作品投稿，學生組有210件，而創意美學組也不遑多讓超過99件，創意美學組第一名者獲得新台幣5萬獎金，學生組也有3萬元，作品也將做為桃園市建築工地圍籬的樣板。

擔任本次競圖評審長的國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系教授張國治，對於分為「學生組」和「創意美學組」的競圖作品品質深感驚艷。他強調各項作品各具千秋，評審團隊以多元的角度，結合理性與感性審查，評出最具桃園特色的作品。另外，每個獲獎作品都生動展現了桃園的多元特色，包括日常生活、遊樂場所、航空發展、建築地標、地景地貌、古蹟保存以及原住民文化等方面，充分呈現市民對桃園的熱切嚮往。

本次競賽「學生組」首獎由中原大學的蔡宛凌同學作品「記憶堆砌」獲得，蔡同學將桃園各特色地點及容納民族的特點放於設計中，將集體記憶堆砌成桃園，藉此表達桃園擁有這些民族、文化、歷史、環境等等特色，才能成就現今所待的桃園。而「創意美學組」競爭更是激烈，不乏在地青年藝術工作者投入這場比賽，最後由高有旻作品「千塘地—飛天」榮獲首獎，作品融合埤塘印象與桃園輪廓，並以航線刻畫出城市擁有的重要建築意象設計出不同層次，人文與自然結合展現桃園獨特城市美學。

都市發展局江南志局長分享「2023桃園市城市圍籬美學競圖」舉辦的源起表示，建管處在進行工地安全巡查時發現，以往要求施工圍籬綠美化，往往流於形式，植生牆照顧也不易，也因此提出工地圍籬競圖的想法，徵求桃園年輕世代的創意，以圍籬作為畫布，美化城市街角視覺。

本次競圖獲獎作品，市府也將跟建築業界合作，推廣建築工地圍籬掛上此次設計的圖，把創意圖案呈現在城市各個角落，未來民眾路過時，猶如步行在小畫廊中，可以邊走邊觀賞，讓施工建造的過渡期也有賞心悅目的景象。建管處進一步說明，本次競圖比賽得獎及入圍作品，即日起(2月2日)至2月6日在桃園市政府1樓川堂連展5天，歡迎市民朋友前往觀展。