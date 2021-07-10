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社會 社會焦點 保障人權

百噸吊車「8輪凌空」躺工地！向外伸撐座漏油害傾倒　驚呆畫面曝

▲桃園市桃園區小檜溪重劃區一處大型工地10日上午進行吊車吊掛作業，百噸吊車疑似重心不穩傾倒在工地上。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市桃園區小檜溪重劃區一處大型工地10日上午進行吊車吊掛作業，百噸吊車疑似重心不穩傾倒在工地上。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區檜溪重劃區一處大型工地，10日上午一輛百噸吊車進行吊掛作業時，疑似重心不穩突然往後傾倒在工地上，整輛車上斜掛在工地上，來往行人都被眼前景象嚇住，幸好並無人受傷；桃園市勞檢處獲悉後趕往現場調查，以釐清是否工安問題還是機具操作出狀況。

▲桃園市桃園區小檜溪重劃區一處大型工地10日上午進行吊車吊掛作業，百噸吊車傾倒工地上，現場找來吊車進行扶正作業。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市桃園區小檜溪重劃區一處大型工地10日上午進行吊車吊掛作業，百噸吊車傾倒工地上，現場找來吊車進行扶正作業。（圖／熱心民眾提供）

這處位於桃園區中央街與青溪一街一處15樓工地大樓，早於去年施工興建，10日上午10時許進行吊掛作業，其中一輛百噸大吊車突然往後傾倒，轟然巨響讓來往行人與工人都被嚇住，工地隨後找來2輛吊車將傾倒吊車扶正。

▲桃園市桃園區小檜溪重劃區大型工地10日進行吊車吊掛作業，百噸吊車傾倒工地鷹架上，現場其他吊車協助傾倒吊車扶正。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市桃園區小檜溪重劃區大型工地10日進行吊車吊掛作業，百噸吊車傾倒工地鷹架上，現場其他吊車協助傾倒吊車扶正。（圖／熱心民眾提供）

據勞檢處指出，這項興建中的15層樓大樓工程，目前進行吊掛鋼筋與水管過程，疑似吊車向外伸撐座漏油不穩，導致整輛吊車重心不穩往後傾倒，後方鷹架與模板被吊臂壓損，幸好現場並無人受傷，勞檢處人員趕抵現場了解狀況，後續將約談工地負責人與吊車司機員，以釐清有無違反職業安全衛生相關法令。

勞檢處強調，如果只是機械器具漏油問題，會要求廠商檢討改善，但若發現吊掛物品超重，則依違反法令規定進行開罰。

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