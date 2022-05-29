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台南鹿耳門新地標聖母廟新願景　景觀公園設計競圖活動開跑

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟，29日起至9月底，公開甄選「東側」、「西側」景觀公園設計圖，10萬元高額獎金等您來參與，歡迎踴躍報名參加。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」，為台灣建築面積最大的媽祖廟，擁有特殊的地理(台江內海的鹿耳門沙洲陸化而成)、悠久的歷史(鄭成功登陸鹿耳門)、古老的媽祖信仰(800年鹿耳門媽金身)。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年開始進行周邊花樹綠化，5月完成花樹移植，共有超過250棵黃花風鈴木、粉紅風鈴木、阿勃勒，超過1千棵日本九重葛、超過1百棵花旗木，以及既有的上百棵鳳凰木，讓周遭的美景指日可待，但考量腹地廣大，鹿耳門聖母廟希望以契合的主題、創新的思維，設計具有吸引力、話題性的景觀公園，結合：「宗教」、「文化」、「觀光」三大主軸，將「媽祖信仰」與「地方特色」發揚光大。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聖母廟指出，這次景觀設計案，共計需設計聖母廟「東側」、「西側」兩處公園，西側(A區)前身為「悟智樂園」，一度為全台最知名的兒童樂園，但因時代變遷而關閉。東側(B區)現為停車場、缺乏妥善利用，本次綠化競圖，擬將此二區改造為特色公園，可各自有不同的主題，但互相呼應。籌畫設計主題時建議可綜合本區地理、歷史、文化特色，進行創意思考、期待兩側的公園都有「主視覺設計」，足以造成話題、吸引觀光客前來遊賞。

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

想成為改變地方的力量嗎？想讓自己的設計被付諸實行嗎？想把10萬元競圖獎金帶回家嗎？歡迎大家一起來動動腦，設計出心目中最理想的「景觀公園」！29日起至2022年9月30日止，不限團體或個人、不限學經歷，只要有創意，就歡迎來參與！

▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安南區「正統鹿耳門聖母廟」將打造具宗教、文化、觀光集於一身的景觀公園，甄選設計競圖活動開跑，觀迎大家踴躍報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

詳細競圖規則、簡章、報名表等資訊，歡迎至「台南土城正統鹿耳門聖母廟」官方粉絲專頁查詢，或致電詢問。正統鹿耳門聖母廟：台南市安南區城安路160號，景觀公園競圖活動熱線：06-2570153；報名表單下載：https://sites.google.com/view/sheng-mu-temple/index
 

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