桃園工地懸吊鋼樑墜落　2工人被砸中1死1重傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區朝陽街某施工中的大型工地，10日上午進行鋼樑吊掛作業時，疑似鋼索突然斷裂，下方2名工人閃避不及被鋼樑砸中當場昏迷，其中1名黃姓女子送醫急救後仍不治身亡，另1名工人則還在加護病房急救中，至於意外發生原因正由警方調查中，工地也暫停施工，靜候勞檢單位調查，警方後續已報請桃園地檢署進行相驗確定死因。

▲桃園市桃園區某工地10日上午執行鋼樑懸吊作業，未料疑似鋼索斷裂，下方2名工人閃避不及被砸中，釀成1死1重傷慘劇，圖為案發工地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區某工地10日上午執行鋼樑懸吊作業，疑似鋼索斷裂造成下方2名工人閃避不及被砸中，釀成1死1重傷慘劇，工地目前已暫停施工靜候勞檢單位調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，這處位於桃園區朝陽街、中山東路附近大型工地，10日上午10時50分，工地進行鋼樑懸吊作業，未料作業時，懸吊鋼樑鋼索突然斷裂，數公噸重的鋼樑突然砸落，下方2名工人走避不及被砸中當場昏迷，桃園市消防局立即將2人送醫急救，其中45歲的黃姓女子急救後仍宣告不治，另1名工人則在加護病房急救，身體有多處粉碎性骨折。

桃園警方到場處理，死亡的黃姓女子已報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因，該工地目前已暫停施工，待市府勞檢單位調查工安意外發生原因。

【更多新聞】

►休旅車誤闖沙灘輪陷50cm！他驚見漲潮快逃 飄流木+鋼索助脫困

►奥運射箭銀牌國手陳詩園涉採購洩密 包庇廠商「爛貨驗收」遭起訴

►「兒子被綁架」婦報案欲匯款 警火速阻詐保30萬血汗錢