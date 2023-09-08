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打造水中步道、碗狀堂體？「中正紀念堂新願景競圖成果展」移師展出

▲▼「想像中正紀念堂的_100_種方式：中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」將移師至中正紀念堂展出。（圖／文化部提供）

▲「想像中正紀念堂的100種方式：中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」將移師至中正紀念堂展出。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

想像中正紀念堂的100種方式，有人提議把堂體變成「碗狀」，還有人提出打造水中步道，甚至開放居住？「中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」目前正於臺灣當代文化實驗場C-LAB展出，今（8）日文化部與主辦單位宣布，展覽在9/10於空總結束後，10/10將移師至中正紀念堂展出。

▲▼「想像中正紀念堂的_100_種方式：中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」將移師至中正紀念堂展出。（圖／文化部提供）

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▲「中正紀念堂園區新願景概念競圖」由民間發起舉行，如今也呈現成果展覽。（圖／文化部提供）

「中正紀念堂園區新願景概念競圖」由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會等三大學會共同發起，競圖的重點是「民眾參與」及「社會溝通」，試著將台灣社會討論已久的中正紀念堂議題具象化，而非絕對的定案。

競圖自去年7月公開徵件起，共有學生組97件、社會組45件進入評選，歷經專業評審團初審，選出學生組、社會組優選作品各15件，再經最終決選，選出社會組、學生組各5組優勝作品。而此次展覽，特別展出評審推薦優秀作品10件、入圍20件、特別邀請2件、歷年畢業設計10件，以及初選徵集142件，總計184件。

▲▼中正紀念堂。（圖／記者湯興漢攝）

▲你想像過中正紀念堂的改變嗎？主辦表示競圖的重點是「民眾參與」及「社會溝通」。（圖／記者湯興漢攝）

而先前在競圖徵選時，許多設計與想像都讓評審大開眼界，包括將堂體變成「碗狀」，還有人大膽提出「歸零」的想法，花30年時間來觀察園區；也有人提出在廣場打造巨大的圓形水池，而堂體入口則改為「水中步道」，象徵為民眾帶來平靜，消弭原先建築不易親近的威嚴感。

還有人提案保留堂體建築，但讓銅像位置搬出空間，降至跟民眾「平起平坐」，有走下神壇的意象。或是打造成台北市民的「大型客廳」，像是「城市沙發」的概念，除了提升台北生活品質之外，也將原先的權力消減弱化，成為更彈性靈活的公共空間。

▲▼「想像中正紀念堂的_100_種方式：中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」將移師至中正紀念堂展出。（圖／文化部提供）

▲▼「中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」將移師至中正紀念堂展出。（圖／文化部提供）

▲▼「想像中正紀念堂的_100_種方式：中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」將移師至中正紀念堂展出。（圖／文化部提供）

「中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」目前正於空總C-LAB展出至9/10，在封閉性的展場內展出，提供觀展者更沈浸的體驗。而之後將克服開放空間展出的困難，預計10/10移師中正紀念堂展出。期待以「現地對照未來想像」，激發更多的參與及討論。

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