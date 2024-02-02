2024宜蘭綠色博覽會徵才　5組別預計招收81人＋備取5人

▲2024宜蘭綠色博覽會公開徵才81人。（圖／宜蘭綠色博覽會提供）

記者游芳男／宜蘭報導

2024宜蘭綠色博覽會地球學院《Earth Academy》3/30-5/12即將開始徵才，招募組別分別為行政組(遊客中心/服務台)、票務組、活動組、交通組及展館組5個組別，預計徵才81名，備取5名！聘僱期間自3/30/至/5/12日止，聘僱薪資27,470元/月，延長工時之工資依勞動基準法相關規定辦理。徵才書面初審結果將於3月5日公告於宜蘭縣政府網站及綠博粉絲專頁；面試日期預計於3月8日(五)下午13:30於宜蘭縣政府102會議室舉行。

宜蘭縣政府表示，綠博今（2024）年匯集政府政策擘劃、企業ESG投資、校園USR倡議與全民永續SDGs的共同努力，在蘇澳武荖坑風景區打造《地球學院 Earth Academy》，學院裡匯集了各領域關於永續，滿足當下兼顧未來的倡議與實踐，讓親師生與遊客到訪，能開心玩，愉快學，在沉浸體驗中學習友善環境，在休閒娛樂中理解永續發展。植旅系、葉行系、竹林系、海瓜子系、河川學系、稻聽土說系、環保明星養成訓練班、有料合作社、啾安心事務所、地球很熱心讀書會、莫克巴原民學堂、未來基地、學院實驗農場、可愛動物莊園、學院物理遊樂場、勇氣闖關區、全區實境學姐消失之謎等豐富的展演體驗內容。

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今年招募組別分別為行政組(遊客中心/服務台)、票務組、活動組、交通組及展館組5個組別，預計招收81名，備取5名。本徵才截止日為即日起至2月29日止，各組人力需求及工作期間依招募簡章公告為準，簡章及報名表下載網址：https://reurl.cc/4jd4WD。

書面初審結果將於3月5日公告於宜蘭縣政府網站及綠博粉絲專頁；面試日期預計於3月8日(五)下午13:30於宜蘭縣政府102會議室舉行。3月15日公布錄取名單。入選者需參加3月25日培訓課程及各組教育訓練，若通過甄試但無法參加培訓課程者，視同放棄資格。「2024宜蘭綠色博覽會」竭誠歡迎有意協力的工作夥伴能前來協助這場春季盛會。報名洽詢電話（03）9251000轉分機3606王小姐。若需報名書表下載與填寫服務，也可透過縣府勞工處「宜蘭縣銀髮人才服務據點」協助。