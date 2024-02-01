想求職或轉職！　桃園4場徵才81家廠商釋出逾3,100職缺

▲桃園就服處舉辦徵才活動。（圖／就服處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為協助市民朋友年後順利求職及轉職，桃園市政府就業職訓服務處於春節前後，陸續辦理4場徵才活動，邀請81家廠商共同參與，釋出逾3,100個以上職缺，提供桃園市待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇。

市府就服處表示，4場次徵才活動如下：

(1).2月7日長榮空廚蘆竹廠(蘆竹區長興路四段63號)10:00-12:00，長家國際食品單一徵才，200個職缺。

(2).2月17日陽明公園市民活動中心(桃園區介壽路199號) 09:00-13:00，31家廠商，1,500個職缺。

(3).2月20日頭洲市民活動中心(新屋區福洲一街40號2樓)13:00-15:30，21家廠商，600個職缺。

(4).2月21日中壢就業中心(中壢區新興路182號)09:00-13:00，28家廠商，800個職缺。

另外，為協助求職民眾順利就業，就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處今年首推「友善家庭就業促進計畫」，協助因家庭照顧致退離職場的民眾重返職場，經就服據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。