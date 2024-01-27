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「金飯碗」桃機報考率下滑！錄取了不來報到　原因曝光

▲▼桃機徵才，4/25起開放報名。（圖／桃機）

▲被視為金飯碗的桃機公司去年中徵才，不過報考比例意外比往年下滑。（示意圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

被視為「金飯碗」的桃園機場公司去(2023)年中祭出3.6萬到7.4萬元起薪，招募46人，為近3年最大規模徵才，不過疫後報考人數下降，還有人錄取了卻不來報到，離職率微升為近3年新高，據觀察，不少年輕人偏好開Uber或從事外送工作，因「自由度高」、「不用面對老闆」，是不少行業招募時面臨的課題。

疫後旅遊起飛，因應航空市場強勁復甦、桃園機場第三航廈等建設，因薪資和福利佳，桃園機場公司被視為國營企業中的「金飯碗」，去年中招募46名，為3年來最大規模徵才，依不同職務，起薪從3萬6000元到7萬4000元不等，約1600人報名，錄取率為2.8%。

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不過桃機人士透露，去年招考報考比例跟往年相比出現下降情況，且還有考生缺考，報名了最後未現身考試，也有錄取了，卻不來報到，相關單位因等不到新進員工，擔心上班途中出意外，因此打電話過去，對方卻告知「我沒有打算要來」。此外，也有新進員工上班一陣子後就離職了，包括需要輪班的維護單位。

根據統計，桃機去年離職率為2.23%，離職率相較前二年略為微幅增加，也是近3年來新高。

桃機人士觀察，現在年輕人偏好自由度高的工作，譬如開Uber或從事外送工作，主要是「沒有老闆」，不用面對老闆，且工作時間彈性和自由。

桃機人士指出，有次他搭乘Uber，跟駕駛聊天時，原本想說服他到機場應徵地勤工作，替地勤公司招募人力，沒想到對方說他開Uber一個月薪水就有7萬、8萬不等，且很自由，讓他摸摸鼻子，把話吞回去，年輕人對職涯規劃想法已經不同，也是不少行業招募時都會面臨的課題。

對此，機場公司表示，110年到112年近3年招募人數約82名，甄選職類包括工程類、資通類、運輸管理、行政管理及消防類職務，因應第三航站區建設推進所需人力，招募主要以工程及資通類職務為多數，3年合計35名，佔3年招募總數43%。另因應消防人員陸續屆齡退休，未來幾年將持續增補專業消防人力，以符合ICAO國際民航組織及我國民用機場消防作業規範。

▲▼桃機徵才，4/25起開放報名。（圖／桃機）

▲因應桃機將啟用第三航廈，所需人力為未來徵才重點。（圖／桃機）

雖然去年離職率微升，不過機場公司表示，桃機人力流動率甚低，110年到112年離職率分別為1.93% 、1.67% 、2.23% ，皆不逾5%，分析離職原因包括個人志趣、工作性質、及輪值人力或另有職涯規劃等因素，機場公司持續檢討提升待遇福利、改善工作環境及提升專業訓練等措施，增加員工對機場公司的認同，降低優質人力流失。

針對機場公司近年徵才方向，桃機公司表示，仍以籌設第三航廈營運與設施維護、新建工程及機場營運管理所需人力為徵才重點，以人力永續為基石，慎選適格人選，續推展企業永續理念與精神，共同推動桃園機場優質之服務品質及機場公司永續發展之目標。

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