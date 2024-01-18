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想找短期工作嗎？　桃園新春歲末4場兼職工作徵才釋出逾726職缺

▲桃園新春歲末4場兼職工作徵才釋出逾726職缺

▲桃園新春歲末4場兼職工作徵才。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節前，想找短期工作嗎？桃園市政府就業職訓服務處於春節前陸續辦理4場兼職工作的徵才活動，提供桃園市有打工需求或急需找工作之市民，媒合春節期間的短期工作機會。4場次徵才活動總計邀請22家廠商共同參與，共計釋出726個以上職缺。

市府就服處包含環亞(機場貴賓室)、王品餐飲、家樂福、全家便利商店、星巴克、添好運、貳樓、摩斯漢堡、微笑單車、良福保全及全國加油站等知名企業參與，現場更釋出各類多元職缺，若為待轉職民眾也可以好好把握這4場年節特別徵才活動，在農曆年前找到工作，年後順利上班。

4場次兼職徵才活動資訊如下：
1.1月19日陽明公園活動中心 (桃園區介壽路199號)13:00-15:30，10家廠商，232個職缺。
2.1月23日經濟部桃園幼獅產業園區服務中心(楊梅區獅二路2號)13:30-16:00，3家廠商，205個職缺。
3.1月25日八德大漢市民活動中心徵才活動(八德區東勇一路51號) 13:30-16:00，4家廠商，110個職缺。
4.1月26日陽明公園活動中心 (桃園區介壽路199號)09:00-13:00，5家廠商，179個職缺。

▲桃園新春歲末4場兼職工作徵才釋出逾726職缺

為協助求職民眾順利就業，本府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處今年首推「友善家庭就業促進計畫」，協助因家庭照顧致退離職場的民眾重返職場，經本市就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

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