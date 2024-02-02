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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

SCFI今日漲1.77%　但美線漲價僅一日行情、下周估回到原價

▲美西線已跌破兩千美元，歐洲線卻開始收買艙費。（圖／港務公司）　

▲超大型貨櫃船公司美西線漲價成為一日行情。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

今(2)日下午上海交易所的貨櫃運價指數(SCFI)拜美國線有較高漲價，指數小漲1.77%，但台灣市場原超大貨櫃船公司帶領每大箱(40呎櫃)漲價1千美元計畫，因為中小型船公司只漲一半，今日超大型公司也都改成只漲一半，變成一日行情，估計下周就會回到原價，甚或更低。

因為下周五就進入小年夜，攬貨業者估計船公司為了囤貨，有收旺季附加費的下周會先砍掉旺季附加費600美元，其他公司估計也會跟進類似降幅，今日超大型貨櫃船公司美西每大箱含旺季附加費收運4800美元，下周就會是4200美元，中小型船公司就有可能降到4000美元以下。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)2723美元，周跌138美元，跌幅4.82%、地中海線每箱3753美元，周跌150美元，跌幅3.84%，美西每大箱5005美元，周漲593美元，漲幅13.44%，美東每大箱6652美元，周漲239美元，漲幅3.73%。

波斯灣每箱運價1586美元，周跌76美元，跌幅4.57%；南美線(桑托斯)每箱運價1854美元，周跌3美元，漲幅0.16%；東南亞線(新加坡)每箱運價305美元，周跌15美元，跌幅4.69%。

昨日公布的德魯里世界貨櫃運費指數(WCI)下跌4%。

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