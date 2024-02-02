快訊／游錫堃辭去立委職位　民進黨：不分區確定由王正旭遞補

▲HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭。（圖／翻攝王正旭臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨不分區立委游錫堃競選連任立法院長失利，隨即宣布辭去立委職位，按照不分區名單排序，將由排名第13名的HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭遞補，民進黨發言人吳崢今（2日）受訪時也證實，不分區確定由王正旭醫師遞補。

游錫堃辭去立委職位，也牽動民進黨不分區人事安排，民進黨發言人吳崢今接受媒體聯訪時證實，不分區確定由王正旭醫師遞補。至於對頗受關注的陳俊翰未來如何安排？吳崢強調，對弱勢保障跟身心障礙者權益提升方面，以及人權相關法律制定部分，民進黨未來還是要借重陳俊翰專業 ，未來會保持密切合作。

而民進黨下週三通過副秘書長人事案，吳崢強調，賴清德方向非常明確，選後要進入治理國家跟團結社會階段，賴清德很明確揭示方向，要讓支持民進黨的支持者放心跟信任、可以明快得到政府施政相關訊息；對於沒有支持民進黨的選民，也要傾聽他的聲音，虛心檢討還有哪裡做不好的，還要努力改進。

至於昨日中評會決議開除50人黨籍，有媒體詢問這是否選後清算？吳崢解釋，這不是選後清算，只是把該走的程序走完，昨天開除黨籍的包含周榆修、麥玉珍，麥玉珍甚至已經是民眾黨立委。

吳崢指出，民進黨規定一直很清楚，就是不接受雙重黨籍，既然這些前同志已經選擇加入其他政黨，民進黨相應處置就是把程序走完。