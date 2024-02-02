柯建銘揭第一輪灌票給黃珊珊後果　「沒人會公演自殺式神風特攻隊」

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院正副院長選舉昨（1日）落幕，國民黨韓江配當選，民眾黨支持者質疑，民進黨不灌票給民眾黨候選人黃珊珊，才導致韓國瑜當選。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，最嚴重的是，當第一輪民進黨投給連民眾黨立委陳昭姿都不投的黃珊珊，下午副院長又被騙落空，這是完美的設局，政治沒有人會公演自殺式的神風特攻隊。

對於灌票給黃珊珊的提議，柯建銘直言，政治沒有人會公演自殺式的神風特攻隊，當去逛古董店，看到一兩件顯然是膺品，行家絕對不會出手買任何一件，何況全店都是假貨，「同理，為什麼有人不只騙你一次，是天天在騙，朝夕在騙，你敢相信嗎？」

柯建銘表示，自己知道很多人無法接受韓國瑜當院長，呼籲民進黨兩害相權取其輕，不如灌票給柯文哲帶風向的黃珊珊，換得下午的副院長，但這只是政治光譜從92共識置換到兩岸一家親，男女之別而已，都有相同的背後靈，「最嚴重的是，當第一輪民進黨投給連陳昭姿都不投的黃珊珊，下午副院長又被騙落空，這是完美的設局。」

柯建銘直言，若是如此，民進黨一次就會被殲滅。這不是滅頂，什麼是滅頂？一次就包起來下課了，酒店關門，「人都走了，有顏面見江東父老嗎？這樣2028柯P不當總統也難了！」

柯建銘強調，政治貴在危機判斷與處理，不要被柯文哲、黃國昌之流帶風向洗走、置換概念，藍白不管誰當院長，只有兩害，無孰輕孰重，「請了解我們處境下的決策與判斷，我最擔心的是年輕人小草變紅衛兵，台灣會變成這樣嗎？讓年輕人能獨立思考，是非分明是我最大的期待。民進黨接近年輕人吧！」