曾喊「跑票開除黨籍」！陳昭姿誤沾印泥　黃國昌：可以理解

▲黃國昌先前表示，跑票就要開除黨籍。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨立委黃國昌日前在《ETtoday新聞雲》節目《豈有此呂》中，聊到立法院正副院長選舉時，表示若有人跑票就開除黨籍，直呼蓋章是很簡單的事。沒想到昨（1）日正副院長選舉時，同黨立委陳昭姿誤沾印泥，選票被視為無效票。事後，他在YT頻道「萬事通事務所」直播中卻說「大家其實都可以理解」，引發討論。

昨日晚間黃國昌上YT頻道《萬事通事務所》的直播節目《阿姐反抗軍》時，主持人黃光芹講到這件事，黃國昌先是虛心接受黃光芹和支持者的批評指教，接著「還原」過程，並做出蓋章動作，說當時其實有別的委員發現陳昭姿的手沾到印泥，但章已經蓋下去了。

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黃國昌表示，因為其他人都在現場，回到黨團後，陳昭姿相當自責，但黃珊珊一直安慰對方。他也指出，這件事情黨團的會議有做討論，因為大家都在現場，大家在第一時間都有看到陳昭姿手上（誤沾印泥）紅色的部分，所以黨團成員對於這件事情，「大家其實都可以理解。」（影片從15:39開始）

黃國昌的說法一出，在PTT的政黑板（HatePolitics）掀起話題，「說好的開除黨籍呢」、「下次記得別把話說滿，尷尬癌發作」、「國昌老師被自己迴力鏢打到」、「雖然我昌粉，但這個是真的有搞笑到，各位引以為鑑啊！話真的不能說太死。」但也有人認為，「沾到算跑票？」

不過，民眾黨立院黨團稍早聲明，針對陳昭姿在票選院長時所引發的廢票爭議一事，陳雖表示是因不慎手沾印泥而汙染選票，但秉持著台灣民眾黨的紀律精神，決定主動請辭幹事長，黨團決議由吳春城委員接任。針對廢票爭議一事，中評會也已決議召開臨時會討論，將在2月6日進行；陳昭姿委員表示，身為黨員必須展現負責任的態度，會主動到中評會詳細說明。