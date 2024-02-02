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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧質疑白營將國會龍頭「一物二賣」　怒問要不要否認澄清

▲民眾黨主席柯文哲出席新會期黨團三長及優秀法案公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭爆主動致電綠營醫界大老喬國會龍頭寶座，然而，柯文哲怒批，將對造謠的人提告，並提到是有人要他打電話過去。對此，台北市議員游淑慧今（2日）質疑，民眾黨若藍綠兩邊都有通電話喬國會龍頭，是否是在「一物二賣」，若沒有，民眾黨要不要否認澄清？

立法院新一屆的正副院長選舉已在1日落幕，由於此屆正副院長在第一輪選舉中，皆沒有獲得過半選票，因此，經過兩輪投票後才大勢底定，最終由國民黨推出的「韓江配」出線。

不過，在正副院長選舉前夕，傳出柯文哲「主動」致電民進黨醫界大老，試圖以黃珊珊擔任院長，交換支持民進黨推出的副院長人選蔡其昌。柯文哲則在今日怒批，「這種造謠手段我們受不了」，且強調是對方打電話來，要他回撥的，並揚言對造謠者提告。

然而，此事也引來游淑慧的關注。她質疑，這樣的爆料，民眾黨要否認澄清嗎？這樣的電話，國民黨有沒有接到呢？

游淑慧進一步說明，如果國民黨沒有接到電話，就可以清楚知道，民眾黨的第一合作選擇是：綠白合。

游淑慧還無奈地說，如果國民黨也接到民眾黨的來電，那麼民眾黨一物二賣的操作和結果就實在是……。

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