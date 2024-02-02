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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲否認主動喬院長喊告　綠歡迎：通聯紀錄跟人證可上法院講

▲▼柯文哲 陳昭姿 聯訪 柯文哲出席民眾黨團國會助理研習營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

院長選舉已經落幕，民眾黨事後指控，有綠營人士聯繫黨主席柯文哲，表達願意支持立委黃珊珊選院長，爭取民眾黨副院長支持立委蔡其昌；而民進黨則稱是柯文哲主動聯繫一位綠營醫界大老，柯上午受訪揚言要提告。民進黨發言人吳崢2日表示，非常歡迎柯文哲到法院把話說清楚，包含相關通聯紀錄、以及這位醫師人證也願意上法院把話說清楚。

對於誰打電話給誰的說法，柯文哲今受訪時表示，開完會主張告民進黨發言人，就直接告，「這種造謠手段我們受不了了」。媒體追問，是否真有致電綠營大老？柯說，「是你打電話來叫我打給他的」，這種滿嘴謊言的政黨我實在受不了，下午就去告他。

吳崢今受訪時解釋，事實真相非常單純，柯文哲前天有主動通電話給綠營一位醫界前輩，表達民眾黨願意支持蔡其昌當副院長、希望院長支持黃珊珊，民進黨團認為不能接受這樣的條件，因為底線就是支持游錫堃當院長，若民眾黨願意，副院長可以接受民眾黨人選，但民眾黨團也沒有接受，這件事就到此為止，整件事情來龍去脈如此。

對於柯文哲要提告？吳崢指出，尊重他的權利，歡迎柯文哲到法院大家把話說清楚，事實真相就是剛剛報告的，包含相關通聯紀錄、以及這位醫師人證的部分，若柯文哲真的提告，他也願意上法院把話說清楚，若柯文哲希望到法院論是非黑白，非常歡迎。

至於該位醫師背景？吳崢表示，這是一位醫界的前輩，跟許多政治界前輩熟識，至於確切人選尊重當事人意願，暫不公開，但他有明確表達，若要鬧到法院上，他願意上法院把話說清楚。

吳崢說明，大家只要用正常人的邏輯稍微想就明白，民眾黨的故事說：民進黨主動找民眾黨，表達院長支持黃珊珊，副院長蔡其昌。但第一、蔡其昌昨天已經否認；第二、用正常人邏輯想，如果民進黨主動找民眾黨談合作，一定是說院長可不可以支持游錫堃、副院長可以合作。

吳崢指出，柯文哲也希望民進黨支持黃珊珊當院長、副院長可以配合，畢竟院長才是最主要象徵，各黨要談合作時一定是以此為出發點，怎麼會柯文哲放話說民進黨主動找民眾黨、還願意放棄院長？相當違反直覺跟常理，這樣的故事蠻奇怪的。

吳崢直言，院長選舉結果出爐後，也有部分民眾黨支持者對韓國瑜，擔任院長感到不安，不清楚柯文哲是不是要轉移焦點，柯文哲應該向社會大眾及支持者報告，為何第二輪棄權，是出於什麼考量，這才是他應該說明的，不用選完才拋出一些不存在故事，還揚言提告轉移焦點。

吳崢強調，自己很確定亂講的不是他，這樣醫界前輩已經明確表達，也願意到法庭陳述相關經過，相關紀錄跟人證都很完整，若柯文哲要到法院講清楚 非常歡迎來對質。

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