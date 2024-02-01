「橄欖油+紅酒」潑碑林女嫌落網　犯案前先買包子...被逮辯在祈福

記者林東良／台南報導

初步瞭解，戴女是1月7日到台南遊玩期間，戴女犯案前先買包子，買完包子後徒步走至大南門碑林石碑園區時，以橄欖油添加紅酒潑灑碑林內的62塊石碑，犯案當天晚上7時許，徒步走到台南火車站後，搭乘火車離開北上。全案調查後將依《刑法》毀損及違反《文化資產保存法》等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南大南門碑林石碑被潑灑溶液案，台南市警二分局北上台北市將涉案戴姓女子拘提到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

初步瞭解，戴女是1月7日到台南遊玩期間，戴女犯案前先買包子，買完包子後徒步走至大南門碑林石碑園區時，以橄欖油添加紅酒潑灑碑林內的62塊石碑，犯案當天晚上7時許，徒步走到台南火車站後，搭乘火車離開北上。全案調查後將依《刑法》毀損及違反《文化資產保存法》等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，台南市大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，導致石碑表層出現色差並有結晶現象，。文化局通報警方，將現場採集跡證送驗，化驗結果1月31日出爐，據正修科技大學文物修復中心藝術修復保存科學研究室報告指出，不明溶液經分析鑑定應為「甘油」。

雖初步判斷對石碑不具立即腐蝕性，為求謹慎，已邀集多位專家學者、台南市文資處於本週進行會勘，進一步討論後續清理及修復事宜。

文化局強調，碑林的成立，有其既存的歷史脈絡，未來要如何強化大南門公園文物保護機制，以及是否要移置他處收儲典藏，未來將會邀集各領域專家學者，以開放但本於尊重碑林既有歷史脈絡為前提審慎評估。