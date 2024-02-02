陸官員偷吃多女「爽玩SM調教」　孕妻驚見鹹濕對話怒PO工作群組

▲山東菏澤市紀委監委幹部楊威被爆婚內出軌多名女性，鹹濕對話在網路上流傳。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

山東省菏澤市一名官員趁妻子懷孕外遇多名女子，不料鹹濕對話近日遭正宮抓包，還被截圖發到各個工作群組。事件曝光後，引發網友熱議，菏澤市紀委也展開調查。

綜合陸媒報導，數張聊天紀錄截圖26日在網路上瘋傳，當事人被指是山東菏澤市紀委監委幹部，現掛職浮崗鎮小王莊村黨支部書記助理的楊威。而對話紀錄之所以曝光，是因為懷孕的妻子偶然發現，憤而將截圖發到男方工作群組，並向丈夫上級舉報。

從聊天紀錄可見，楊威開微信小號「清晨入古寺」出軌多名女子，時間跨度從去年10月16日至今年1月12日，不僅內容鹹濕露骨，而且外遇對象還包括人妻。

其中，一名小三還配合楊威大玩性虐調教，稱呼楊為「老師」，甚至嬌羞說道「老師的那麼大，人家可受不了」。對此，楊威則回道「那老師先放妳嘴裡適應適應」、「老師想直接插進去猛烈的撞擊」。

菏澤市紀委監委證實，關於楊某涉嫌婚內出軌等問題，工作人員已接獲反映，「正在依規依紀調查核實中。」

一名平時與楊威有工作交集的內部人士則透露，楊威2022年到小王莊村掛職黨支部書記助理，「工作能力是有的，市紀委監委正在調查他，（出軌）事還沒有一個定論。」