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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃未連任「綠營少1平衡障礙」　林佳龍組閣呼聲再起

記者黃翊婷／綜合報導

立法院正副院長選舉結果揭曉，由國民黨推出的韓江配出線。外界認為，游錫堃爭取立法院長失利，民進黨等於少掉行政、立法兩院長的派系平衡障礙，因此，希望同為正國會的總統府祕書長林佳龍組閣的呼聲又再次高漲；黨內人士透露，預計要等到3月內閣的部分才會有動作。

▲總協調林佳龍出席賴清德競總組織架構公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林佳龍未來的動向受到各界關注。（資料照／記者林敬旻攝）

立法院龍頭之爭結果出爐，由國民黨的韓國瑜、江啟臣當選。民進黨主席暨總統當選人賴清德對此表示恭喜，「今天的選舉充分展現各黨團的立場和價值」。不過，韓江配拿下立法院龍頭之位，未來賴清德政府上任，將面臨朝小野大的國會結構，如何讓新國會不空轉，將會是後續關注的重點之一。

根據《中時新聞網》報導，游錫堃爭取連任立法院長失利，民進黨少掉行政、立法兩院長的派系平衡障礙，導致期盼林佳龍組閣的呼聲再起；黨內人士透露，目前尚未進行相關徵詢，預計要等到3月，內閣的部分才會有動作。

事實上，賴清德拿下2024總統大選勝選之後，關於未來的閣揆人選，各界已提出許多猜測，包含賴清德全國競總總幹事潘孟安、競選總部全國總督導卓榮泰、國政顧問團鄭麗君、總統府祕書長林佳龍等人，都曾被點名。前立委郭正亮還在政論節目上直言，他覺得林佳龍出任閣揆的可能性最高。

面對外界傳言，林佳龍至今尚未對此做出明確回應，他在上個月26日出席台灣智庫活動時曾說，選後與賴清德曾針對政局交換意見，「因為我們就在同個總統府辦公，也常開會，但我們現在的討論都不涉及到未來的人事」。

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