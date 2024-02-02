藍綠白3總召首交鋒！黃國昌喊立院6日就開議　柯建銘：朝野協商再談

▲柯建銘、傅崐萁、黃國昌（由左至右）。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新任立法院長韓國瑜首份工作就是5日下午召開朝野協商、討論開議時間；而民眾黨團總召黃國昌1日爆料，國民黨團總召傅崐萁已向他告知，要2月23日開議，他立刻直言「我反對！」並喊話2月6日開議，且底線是2月16日。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘受訪時回應，尊重民眾黨的看法，要過年前開議？老是搞成這樣不實際，朝野協商再談。

黃國昌昨日接受資深媒體人黃光芹專訪時爆料，自己1日下午擔任副院長投票的監票員，當時國民黨團總召傅崐萁跑去跟民進黨團總召柯建銘講話，傅崐萁便帶著立委洪孟楷跑來找他，直言「國昌兄，我們跟柯總召講好了，我們2月23日開議」，但這個意思只是知會他2月23日開議，「我當場就跟他講，對不起，我反對，太晚了，我反對。」

黃國昌說，民眾黨團早就決定儘早開議，當2大黨來通知、要他接受，「我就直接跟他講，我反對！」而傅崐萁等人則愣住，認為「要過年」等原因，但他覺得「不會啊！我們下週二（2月6日）開議啊！馬上選出召委，召委選完後就不浪費時間，大家回家過年，過完年後就開工，開工後行政院長來報告、總質詢，委員會便可以排議程，立法院就上工了。」

對於開議時間，柯建銘回應，下禮拜一朝野協商，到時大家談一談，23日比較剛好，當然也要尊重民眾黨的看法。至於黃國昌喊話2月6日開議？柯表示，要過年前開議？老是搞成這樣不實際，朝野協商再談。

