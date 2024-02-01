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月薪6萬！她列伙食開銷喊「存不了錢」　網一看皺眉：這項花太多

女網友細算自己的伙食費後，發現完全存不了錢。（示意圖，pexels）

▲女網友細算自己的伙食費後，發現完全存不了錢。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

外食族該怎麼吃得健康又省錢是一大難題。一名女網友透露，自己月薪6萬元沒有副業、物慾低，但每月會花大錢在伙食費上，細算後發現「花了3萬跑不掉」，其中叫外送更占了約15,000元，並稱「我存不了錢就是因為伙食費」，因此向網友求救。

原PO在Dcard上以「每個月花了3萬在伙食費」為題發文，表示自己月薪6萬元、沒有副業、沒有物慾，但唯一會花大錢的地方就是在伙食，「細算了一下，每個月在伙食上花了3萬跑不掉」，注重飲食健康的她，就列出每個月的伙食開銷項目向網友討教，該怎麼調整才能吃得更省？

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原PO表示，家附近沒有菜市場、全聯，只有一間有機蔬菜專賣店，「經常買菜、買水果出來就可以噴3,000」，並表示假日才會自己煮，自煮伙食費卻有10,000元，無法省到錢。

此外，原PO為了健康，幾乎都吃健康餐，除了假日自煮，平時上班只能叫外送，一餐會花上200元左右，加上外送費後，每月約占15,000元，幾乎是月薪的四分之一。由於她都吃客製化的保健食品，一個月平均會花1,700元，還有偶爾犒賞自己吃頓好的，加總下來發現自己的每月伙食開銷就高達3萬元，占月薪的一半。原PO最後總結，「基本上我發現我存不了錢就是因為伙食費」。

貼文曝光後，不少網友不藏私貼出省錢撇步，還分享如何處理三餐，不過也有網友點出關鍵，表示原PO花費中最大的問題在「外送費太貴」，建議原PO假日自煮的時候可以順便煮帶便當的菜，「假日買好一週的菜，現在菜很便宜，自己煮會省很多」、「吃外送200是基本，但是長久下來太貴了，公司能夠加熱，看要不要考慮自己帶便當，網路上有一週便當菜可以參考」。

不過，也有網友認為原PO這樣的開銷沒問題，「餐餐都健康飲食，可以有好身材，老了不會得一堆病，醫療費也是很多錢欸」、「我覺得花在吃的，而且都是吃健康的，沒有不好欸，如果負擔得起，不用調整吧」。

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