　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「借65萬買台積電」當女兒嫁妝　爸存20張！全場傻：別這樣玩

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／本報資料照）

▲原PO想跟銀行借65萬買台積電。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多家長會替孩子存股，當作未來教育、買房或是創業基金！不過一名爸爸透露，想買台積電好久了，但因為身上錢不夠，如今有銀行願意借他65萬，於是原PO想衝一波買1張台積電，還打算1年買1張，未來給寶貝女兒當嫁妝，「現在進場可否？」全場網友紛紛看傻，「...請不要隨便這樣玩！」

一名男網友在Dcard表示，「每年都幫女兒買一張台積電的股票」，如此一來等她20歲就有20張台積電，就當作是結婚嫁妝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但原PO沒立即下單，就是因為身上不夠錢，如今他驚喊，「這一次我終於有機會了，銀行願意借我65萬元，特地上來問問網友的意見，現在進場可否？」

底下網友紛紛看傻，「聽起來是身上連60萬現金都掏不出來...如果是這樣的話...建議先從緊急預備金開始存」、「沒錢還敢開槓桿啊」、「怕你幫女兒存的嫁妝，會變成我解套的良藥」、「...請不要隨便這樣玩」、「那明年也要借嗎？你一年內還得了65萬嗎」。

有網友認真給建議，「量力而為，可以從零股慢慢存到一張就好，不然如果650買下去，然後下殺1、2年你心態能不崩？」「有多少紅包錢就買多少零股就好」。

以今天台股收盤來說，台積電（2330）以628元作收，保持平盤。說到解套，網紅「Joeman」曾看好台積電未來能穩定成長到800、1000元，於是從600多元開始買，結果買沒多久，股價跌到510元，自嘲是「超級韭菜」，還初步估算噴掉好幾百萬，「快賠掉一台小牛！」

後來台積電在19日一口氣突破600元關卡，Joeman在IG振奮發文吶喊「2024台積解套，一張都沒賣！」

ET快訊
學者：韓國瑜恐是「強勢院長」　但與江啟臣互補「非常好的搭檔」
快訊／江啟臣當選立院副院長！　第二輪民眾黨棄權
快訊／大開鍘！　民進黨50人開除黨籍
2女大生挖到國寶！　跟中樂透一樣低
以色列女兵遺體「陰部中彈」　全裸滿身血
落選秒辭立委　游錫堃：1月19日就向賴清德報告
快訊／多名員警受傷！　通緝犯開車衝撞
快訊／董座挪用10億公款　金管會重罰1500萬
媽媽載4歲女兒遭撞噴10m！　1死1命危
「陳昭姿犯了很低級的錯誤」　黃光芹：民眾黨真是令人失望

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巧連智「1玩具」超難忘！網讚小時候最愛：拿到就到處亂看

輔大校長藍易振就職！將擴大「微學程」打造競爭力

要跟親戚吃飯「真的喜歡過年嗎？」　一票曝1關鍵太中肯：就是爽

頂新和德挺偏鄉少棒　為弱勢兒築避風港

「借65萬買台積電」當女兒嫁妝　爸存20張！全場傻：別這樣玩

清大生發現國寶級人獸形玉玦　花蓮考古館：機率跟中樂透一樣低

旅客入侵「坐在軌道上」！貨物列車剎車不及撞上　影響2列車延誤

台北市跟進試辦「重機停機車格」　交通部：若成效良好推全國適用

「嘉義鮮Q米」登場！　各國餐廳齊聚品鑑新米風味

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」笑喊：過年要努力

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

巧連智「1玩具」超難忘！網讚小時候最愛：拿到就到處亂看

輔大校長藍易振就職！將擴大「微學程」打造競爭力

要跟親戚吃飯「真的喜歡過年嗎？」　一票曝1關鍵太中肯：就是爽

頂新和德挺偏鄉少棒　為弱勢兒築避風港

「借65萬買台積電」當女兒嫁妝　爸存20張！全場傻：別這樣玩

清大生發現國寶級人獸形玉玦　花蓮考古館：機率跟中樂透一樣低

旅客入侵「坐在軌道上」！貨物列車剎車不及撞上　影響2列車延誤

台北市跟進試辦「重機停機車格」　交通部：若成效良好推全國適用

「嘉義鮮Q米」登場！　各國餐廳齊聚品鑑新米風味

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」笑喊：過年要努力

快訊／月月配00929配息0.13元　年化報酬率衝破8%

學者：韓國瑜恐是「強勢院長」　但與江啟臣互補「非常好的搭檔」

巧連智「1玩具」超難忘！網讚小時候最愛：拿到就到處亂看

亞洲盃男籃賽中華隊最大遺珠？　馬建豪親曝未加入主因

2024屏東熱博將登場！彩繪稻田「經典泰迪熊」　交通資訊看這裡

《非殺人》的他遭割喉浴血下車　王淨腹黑真相揭曉！網猜不透真兇

泰雅學堂赴美造成轟動　加碼深化學術交流與國民外交

男墜18樓卡樹上慘死！「露1條腿」嚇壞鄰　新加坡公寓驚悚命案

瓊瑤男星「作假帳3億」　誠創董座再次違反《證交法》遭約談

輔大校長藍易振就職！將擴大「微學程」打造競爭力

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

陳昭姿亮出「手沾印泥照」道歉！網一看狠酸

明變天！　今暖如春破31℃

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

仙氣爆棚！警專生清純五官「撞臉王淨」

驚見阿嬤拿情趣用品「按摩眼睛」　全場愣：太刺激

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

「5星座女」長輩緣爆好　嘴甜雙子排第2名

除夕濕冷「逼近強烈冷氣團」　農曆春節雨區曝

少年仔幫拾荒嬤推車！網看照片歪樓：車被搶了

他去日本一趟花10萬「真的有便宜？」　全場曝關鍵

更多熱門

相關新聞

台積電北美子公司推「志工服務計畫」　逾7400戶當地家庭受益

台積電北美子公司推「志工服務計畫」　逾7400戶當地家庭受益

以「不遺落任何人」（Leaving No One Behind）的核心精神自期，台積電（2330）於全球範圍内積極支持各廠區及子公司所在地的員工投入社區關懷。為改善美國加州舊金山灣區（San Francisco Bay Area）的社區飢餓問題，提供在地居民所需協助，台積電北美子公司員工發起「志工服務計畫」，攜手當地的食物銀行「矽谷第二次豐收」（Second Harvest of Silicon Valley）協助社區民眾獲得日常所需食。

隨台積電赴歐投資　崇越科與捷克產業代表簽MOU 拓商機

隨台積電赴歐投資　崇越科與捷克產業代表簽MOU 拓商機

新制勞退前10大持股洗牌　新增聯電、剔除兆豐金

新制勞退前10大持股洗牌　新增聯電、剔除兆豐金

2000萬「替北漂女兒買房」條件曝光！全場看傻

2000萬「替北漂女兒買房」條件曝光！全場看傻

台積電、三星市值兩樣情　韓媒曝：短短一年擴大至2.5倍

台積電、三星市值兩樣情　韓媒曝：短短一年擴大至2.5倍

關鍵字：

存股台積電股票借錢銀行女兒嫁妝Joeman

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

快訊／立法院副院長選舉又未過半！　民眾黨8人投張啓楷

LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣「副院長之爭」誰勝出？

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

立法院長選戰爭議選票曝光　「蓋黃珊珊、印泥沾到陳菁徽」

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面