「借65萬買台積電」當女兒嫁妝　爸存20張！全場傻：別這樣玩

▲原PO想跟銀行借65萬買台積電。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多家長會替孩子存股，當作未來教育、買房或是創業基金！不過一名爸爸透露，想買台積電好久了，但因為身上錢不夠，如今有銀行願意借他65萬，於是原PO想衝一波買1張台積電，還打算1年買1張，未來給寶貝女兒當嫁妝，「現在進場可否？」全場網友紛紛看傻，「...請不要隨便這樣玩！」

一名男網友在Dcard表示，「每年都幫女兒買一張台積電的股票」，如此一來等她20歲就有20張台積電，就當作是結婚嫁妝。

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但原PO沒立即下單，就是因為身上不夠錢，如今他驚喊，「這一次我終於有機會了，銀行願意借我65萬元，特地上來問問網友的意見，現在進場可否？」

底下網友紛紛看傻，「聽起來是身上連60萬現金都掏不出來...如果是這樣的話...建議先從緊急預備金開始存」、「沒錢還敢開槓桿啊」、「怕你幫女兒存的嫁妝，會變成我解套的良藥」、「...請不要隨便這樣玩」、「那明年也要借嗎？你一年內還得了65萬嗎」。

有網友認真給建議，「量力而為，可以從零股慢慢存到一張就好，不然如果650買下去，然後下殺1、2年你心態能不崩？」「有多少紅包錢就買多少零股就好」。

以今天台股收盤來說，台積電（2330）以628元作收，保持平盤。說到解套，網紅「Joeman」曾看好台積電未來能穩定成長到800、1000元，於是從600多元開始買，結果買沒多久，股價跌到510元，自嘲是「超級韭菜」，還初步估算噴掉好幾百萬，「快賠掉一台小牛！」

後來台積電在19日一口氣突破600元關卡，Joeman在IG振奮發文吶喊「2024台積解套，一張都沒賣！」