「借65萬買台積電」當女兒嫁妝　爸存20張！全場傻：別這樣玩

以「不遺落任何人」(Leaving No One Behind)的核心精神自期,台積電(2330)於全球範圍内積極支持各廠區及子公司所在地的員工投入社區關懷。為改善美國加州舊金山灣區(San Francisco Bay Area)的社區飢餓問題,提供在地居民所需協助,台積電北美子公司員工發起「志工服務計畫」,攜手當地的食物銀行「矽谷第二次豐收」(Second Harvest of Silicon Valley)協助社區民眾獲得日常所需食。