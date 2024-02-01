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「嘉義鮮Q米」登場！　各國餐廳齊聚品鑑新米風味

▲新米品牌「嘉義鮮Q米」試吃活動會邀請中、日、韓餐廳負責人、鮮食、食品加工及行銷業者參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新米品牌「嘉義鮮Q米」試吃活動會邀請中、日、韓餐廳負責人、鮮食、食品加工及行銷業者參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／嘉義報導

新米品牌「嘉義鮮Q米」試吃活動於日前在台中市HOLA家居隆重舉辦，會中邀請中、日、韓餐廳負責人、鮮食、食品加工及行銷業者參與。並由台南農改場鹿草分場長陳榮坤介紹這款新品種稻米，嘉義縣長翁章梁指出，未來將根據市場需求進一步確立品牌定位，期望盡快滿足消費者需求。

食宴試以多樣料理呈現嘉義鮮Q米「原味白米」與「糙米」的風味，除推出東石上等烏魚子製成的「烏魚子炒飯」、韓國料理「韓式握拳飯」、以豐富米粒及營養海鮮熬煮的「嘉己人海鮮粥」外，前菜沙拉融入嘉義縣18鄉鎮各地食材成為全餐亮點。

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▲新米品牌「嘉義鮮Q米」試吃活動會邀請中、日、韓餐廳負責人、鮮食、食品加工及行銷業者參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

台南農改場鹿草分場長陳榮坤說明，此品種糙米烹煮時免浸泡，糙米飯口感濕軟且有黏性；而白米的最大特色是冷飯也好吃，熱飯時口感輕柔，冷飯則保有彈牙口感，非常適合製作飯糰和壽司，推薦韓、日料業者可嘗試採用。

縣長翁章梁說，嘉義縣氣候非常適合培育稻米，推出的嘉義鮮Q米就是在鹿草鄉培育完成，該品種糙米免浸泡就能蒸煮，白米飯香氣足，白飯冷卻後仍保持Q彈。目前還在收集各界意見，只要能獲得廠商及消費者青睞，後續就能邀請農民種植，形成穩定的供應鏈，期望盡快將嘉義鮮Q米上架在各個通路。

▲新米品牌「嘉義鮮Q米」試吃活動會邀請中、日、韓餐廳負責人、鮮食、食品加工及行銷業者參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲嘉義縣氣候非常適合培育稻米，推出的嘉義鮮Q米就是在鹿草鄉培育完成，該品種糙米免浸泡就能蒸煮，白米飯香氣足，白飯冷卻後仍保持Q彈。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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