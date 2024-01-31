金馬導演陳玉勳新片「大濛」嘉義取景　翁章梁備美食暖心探班

▲▼ 金馬導演陳玉勳新片「大濛」來嘉取景 翁章梁備美食暖心探班 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

金馬導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬攜手合作的新電影「大濛」拍攝地點遍布嘉義和台南，近日嘉義縣長翁章梁驚喜現身大林萬國戲院拍攝現場，準備「老楊方塊酥金馬禮盒」及在地美食慰勞劇組人員。翁縣長同時大推「嘉義縣場景簿」網站，影視工作者可透過網站瀏覽嘉義縣各類型風景，找到鍾意的場景後可進一步進行拍攝接洽。

「大濛」拍攝歷程近兩個月中，在嘉義及台南各地取景，將豐富文化歷史場景融入電影。該片背景設定在1950年代，講述當時發生的動人故事，以溫馨視角呈現過去時光，讓觀眾深入了解時代點滴。

翁章梁說，拍攝影視劇集可有效推廣在地景點，透過電影畫面捕捉當地風景和文化，有助提高地區知名度，吸引遊客造訪和商業投資機會。縣府特別規劃「嘉義縣場景簿」，提供所有想來嘉義縣拍攝取景的影視工作者參考，網路平台集結18鄉鎮市風景，系統性整合所有特色景點，讓「最嘉場景 完美合拍」成為影視藝文業界對嘉義縣的印象。

2019年電視劇「用九柑仔店」大獲好評，片中場景在戲劇強力播送下成為打卡熱點，讓更多人認識嘉義縣六腳鄉社區風情；陳玉勳導演作品「消失的情人節」推動東石海線的觀光熱度與鮮蚵美食，並受到金馬獎肯定；最新強檔電視劇「阿叔」更掀起風潮，該劇的拍攝地點包含朴子市各地，吸引眾多粉絲前來嘉義朝聖。

縣府新聞行銷處表示，電影「大濛」取景的大林萬國戲院，最初由當地鄉親努力推動再造，縣府接續挹注資源，讓萬國戲院重新活化，成為多部知名作品「阿不拉的三個女人」、「返校」、「你在我心上」和日本電影「完全飼育」的取景地。正因多個劇組的到來，建立大林當地與萬國戲院的連結，讓老舊戲院煥然一新，充滿了人潮和生命力。

翁章梁探視劇組時表示，感謝劇組選擇在嘉義縣拍攝，縣府將全力支持拍攝場景需求，協調各公部門機關、民間單位與在地力量提供資源，將嘉義縣打造成各影視作品取景的好所在。

新聞行銷處長楊皓茹說，誠摯邀請影視工作者來嘉義縣取景拍攝，縣府提供行政協助與補助申請，期待與影視公司建立長期合作關係，建立影視產業與地方社區的雙贏局面。