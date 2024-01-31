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嘉義縣推「嘉義鮮Q米」　適合製作韓、日料理

▲▼嘉義縣政府推新品種「嘉義鮮Q米」邀中、日、韓料理業者齊聚試吃 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣政府推新品種「嘉義鮮Q米」邀中、日、韓料理業者齊聚試吃 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府隆重推出「嘉義鮮Q米」新米種品牌，昨天（30日）中午在台中市HOLA家居舉辦「嘉義鮮Q米食宴試」，邀請中、日、韓餐廳負責人、鮮食、食品加工及行銷業者出席用餐。由農業部台南農改場鹿草分場長陳榮坤為眾人介紹稻米，嘉義縣長翁章梁也到場與品牌業者用餐對談。翁章梁強調，瞭解市場需求後，將會進一步確立品牌定位，希望能盡快讓消費者嘗到最Q的稻米。

▲▼嘉義縣政府推新品種「嘉義鮮Q米」邀中、日、韓料理業者齊聚試吃 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳榮坤指出，本次推出的稻米新品種「台南20號」命名為「嘉義鮮Q米」，由日本米品種「牛奶皇后」進行改良，結合台梗4號的芋香及台農84號的抗稻熱病特性及大穀粒外觀，研發出符合台灣人口味的新型稻米品種。

▲▼嘉義縣政府推新品種「嘉義鮮Q米」邀中、日、韓料理業者齊聚試吃 。（圖／嘉義縣政府提供）

食宴試以多樣料理呈現嘉義鮮Q米「原味白米」與「糙米」的風味，前菜沙拉融入嘉義縣18鄉鎮各地食材，還有東石上等烏魚子製成的「烏魚子炒飯」、韓國料理「韓式握拳飯」、以豐富米粒及營養海鮮熬煮的「嘉己人海鮮粥」，。

餐宴中邀請嘉義縣中埔鄉一品咖啡莊園及番路鄉有嘉木茶研所現泡咖啡與茶，搭配餐後甜點番路柿子冰淇淋，多項嘉義特色料理獲業者盛讚。

▲▼嘉義縣政府推新品種「嘉義鮮Q米」邀中、日、韓料理業者齊聚試吃 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳榮坤進一步表示，本品種糙米烹煮時免浸泡，糙米飯口感濕軟且有黏性；而白米的最大特色是冷飯也好吃，熱飯時口感輕柔，冷飯則保有彈牙口感，非常適合製作飯糰和壽司，推薦韓、日料業者可嘗試採用。

翁章梁說，嘉義縣氣候非常適合培育稻米，這次推出的嘉義鮮Q米就是在鹿草鄉培育完成，該品種糙米免浸泡就能蒸煮，白米飯香氣足，白飯冷卻後仍保持Q彈。目前還在收集各界意見，只要能獲得廠商及消費者青睞，後續就能邀請農民種植，形成穩定的供應鏈，期望盡快將嘉義鮮Q米上架在各個通路。

 
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