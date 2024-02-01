紅髮艾德周六空降高雄開唱　世運周邊交管！交通懶人包快看

▲紅髮艾德2/3將在高雄世運主場館開唱。（圖／華納音樂提供）

記者賴文萱／高雄報導

英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）即將於2月3日在高雄世運主場館開唱，世運大道12~24時實施交通管制，穿越性車流建議改道。高雄市交通局表示，因應人潮眾多，已規劃捷運、台鐵加密班次及免費接駁車服務，建議樂迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地。為維護參加民眾步行安全，世運大道12~24時將實施交通管制。

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▲紅髮艾德周六空降高雄世運開唱，交通懶人包快看。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局預測，左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

▲紅髮艾德高雄世運開唱，周邊交通管制，改道指南。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局呼籲，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5~8 分鐘即可抵達演唱會場。

此外，主辦單位安排免費接駁專車，15時至19時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

▲紅髮艾德高雄世運開唱轉乘指南。（圖／記者賴文萱翻攝）

散場疏運部分，民眾可以步行至R17 世運站，捷運已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3~4分鐘，歡迎民眾多加利用外，世運翠華路東側人行步道系統完整，也鼓勵民眾可多以步行方式前往左營站，不須排隊等候捷運或接駁車，方便又輕鬆。

這次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及緯六路，開放時間為2月3日上午8時至23時，騎車前往的樂迷可多加利用。另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。