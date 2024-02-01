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通緝犯撞警車畫面曝！藝文特區驚險追逐　4警受傷1人腦震盪

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市區藝文特區今（1）日下午發生警匪追逐戰！古姓通緝犯被警方鎖定後跟蹤至藝文特區附近，員警鳴笛示意停車受檢，古男察覺警方後在市區高速逃逸亂竄，警車則在藝文一街口等候攔截，未料古男直接衝撞警車，造成王姓員警腦震盪，隨後支援警力到場破窗將古男拖出車外制伏，這起警匪追逐造成4名員警受傷，古男則未受傷，警方偵訊後依詐欺、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署歸案。

▲桃園市桃園區藝文特區今天下午上演警匪追逐戰，古姓通緝犯被警方示意停車受檢卻高速逃逸，衝撞警車才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區藝文特區今天下午上演警匪追逐戰，古姓通緝犯被警方示意停車受檢卻高速逃逸，衝撞警車才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，今天下午2時24分許，桃園警分局同安派出所員警於桃園區經國路、大興西路口，發現48歲古姓通緝犯駕駛轎車，立即尾隨跟蹤，古男發現警車跟蹤後立即加速逃逸，員警通報線上警力協助圍捕。

▲桃園市桃園區藝文特區今天下午上演警匪追逐戰，古姓通緝犯衝撞警車後被員警合力拖下車制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區藝文特區今天下午上演警匪追逐戰，古姓通緝犯衝撞警車後被員警合力拖下車制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

古男隨即駕車違規逃逸，逃竄至藝文特區後四處逃竄，其中行經藝文二街時逆向行駛，沿途人車紛紛閃避，埔子派出所警員鄭善權、王孝慈駕駛警車於同德五街、藝文二街口攔截，古男非但不減速反而高速衝撞警車，導致王姓、鄭姓2名員警受到擦挫傷，其中王姓員警受到腦震盪，但員警負傷下仍奮勇擊破古男車窗，將其拖下車壓制拘捕，古男辯稱，因警車追逐擔心被查獲才高速逃逸，警方偵訊後依詐欺等罪嫌押解至桃園地檢署歸案。

▲桃園市古姓通緝犯開車衝撞警車後制伏，車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市古姓通緝犯開車衝撞警車後制伏，車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，古姓男子因詐欺案被通緝，拒絕攔查，駕車行經藝文一街時直闖單行道，當時數輛警車前後包抄，但古男仍試圖衝破警車圍捕，但最後仍遭圍捕制伏，過程中有數名員警被撞上受傷，所幸均無大礙，古姓男子被制伏後確認是詐欺通緝犯，壯碩身材並未受傷，目前警方還在現場處理中。

▲桃園市桃園區藝文特區今天下午上演警匪追逐戰，古姓通緝犯衝撞警車企圖逃逸，其中1名員警手指受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區藝文特區今天下午上演警匪追逐戰，古姓通緝犯衝撞警車企圖逃逸，其中1名員警手指受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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