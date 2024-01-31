　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「生鮮先生」過期食材改標再賣　高市衛生局下令停業、退費

▲▼生鮮超市 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲《生鮮先生》超市被發現竄改日期 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、吳奕靖／高雄報導

高雄地檢署接獲「生鮮先生」連鎖超市疑有販售過期冷凍食品之情資，立即指派檢察官組成專案小組積極偵辦，經詳加蒐證後，29日由檢察官親自帶隊前往超市店進行稽查，當場發現竄改效期之過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等食品，檢方傳喚負責人鍾昇旭等5人到案，訊後鍾男諭令以200萬元交保。對此，高雄市衛生局表示，除配合地檢署指揮深入調查外，也責令超市停業保存證據。

檢察官調查發現，負責人鍾昇旭選在高價住宅區周邊開設多間「生鮮先生」連鎖生鮮超市，標榜販售商品為國外進口之生鮮，而鍾與黃姓店長明知超市冷凍庫所存放之烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒與各類生鮮肉品及火鍋料等食品，實際保存期限不滿1年，為牟取不法利益，先將各類食品拆封並以透明真空袋分裝後，等到要上架販售時，再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限之標籤，貼於包裝上，在3家門市上架販售予不知情之消費者；或者將已經逾期之商品，冒充成即期品在架上販售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼生鮮超市 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲「生鮮先生＼超市被發現竄改日期 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、調查出，鍾姓負責人用這種方式牟取不法利益。檢察官於執行當日，已指示衛生單位人員行政封存現場查獲之問題產品並協助處理過期商品下架事宜，全案檢察官亦將積極追查，釐清被害消費者人數及詳細不法獲利。

據了解，負責人鍾昇旭是前立委鍾紹和之子，也是現任市議員鍾易仲的弟弟，背景超硬。

▲▼生鮮超市 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲《生鮮先生》超市被發現竄改日期 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

承辦檢察官在傳喚涉案5人到案後，認為鍾昇旭與黃姓女店長均涉犯違反食品安全衛生管理法、刑法加重詐欺、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員則請回。

衛生局則表示，目前已監督業者進行下架回收商品，以防範流入市面販售，有關商品退費等爭議，也責令業者儘速提供與公告退貨資訊機制，消費者亦可攜帶發票或產品於2月1日至2月29日每日下午1時至4時至生鮮先生文化創始店門市及農十六總店門市受理退貨，若業者未有妥處，提醒消費者可向市府消費者服務中心提出申訴，市府消保官將盡力協助市民處理爭議。

衛生局強調，業者明知相關食品之真實有效期限，仍做不實效期標示，致所售食品效期流向不明，獲得不當利得空間，恐有效期虛偽標記或假冒等詐術行為，經評估問題產品銷售對象為大眾消費者，影響層面廣泛危害風險甚鉅，將按食品安全衛生管理法第15條第1項第8款、第22條第1項及第28條第1項等規定，分別各處6萬元以上2億元以下、3萬元以上300萬元以下及4萬元以上400萬元以下罰鍰併審酌違規情節依法加重處罰。

ET快訊
研究：女生60歲後「體重呈1狀態」　有機會多活30年
樂天女孩爆私接商演　她「慘遭廠商切割」氣炸
維基遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底
快訊／台中捷運「綠線延伸獲核定」　盧秀燕：感謝中央回應
Jessi真掰了朴載範！
長榮、東航班機重飛降落！　濃霧襲桃機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

維基百科遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底

就愛高雄！來自波蘭的安德：10年後的高雄港將成為世界地標

快訊／「生鮮先生」過期食材改標再賣　高市衛生局下令停業、退費

濃霧襲桃機！能見度不足600公尺　東航、長榮班機重飛降落

婚後挖出「老公隱藏債務」　她震驚：該拿存款分擔？網吵翻了

世新大學與僑務委員會攜手　助力全球僑務新聞志工多元學習體驗

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

維基百科遭改「乾爹最愛的白虎」　雪碧再開吉：跟你們戰到底

就愛高雄！來自波蘭的安德：10年後的高雄港將成為世界地標

快訊／「生鮮先生」過期食材改標再賣　高市衛生局下令停業、退費

濃霧襲桃機！能見度不足600公尺　東航、長榮班機重飛降落

婚後挖出「老公隱藏債務」　她震驚：該拿存款分擔？網吵翻了

世新大學與僑務委員會攜手　助力全球僑務新聞志工多元學習體驗

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

研究：女生60歲後「體重呈1狀態」　有機會多活30年

國會新龍頭之爭2／1定江山　一次看懂藍綠白「誰來當家」　　

執行署桃園分署追「拖欠酒毒駕罰鍰」　首日查封20筆房產、450萬

路邊停車見「神秘紙條」！她照做1指令爽賺200紅包　眾人全歪樓

PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢：世界都崩塌了

龐佩奧首席顧問曝川普美中戰略思維　余茂春讚蕭美琴「有廣大政治前途」

樂天女孩爆私接商演風波　筠熹「慘遭廠商切割」氣炸：拜託了解全貌

里長拒酒測賴帳18萬被攔路追討　訴苦手頭緊卻抖出跨區當選秘辛

重製《FF6》比《FF7》更困難　北瀨佳範：可能要2倍以上時間

為重病母求平安「媽！等我」　巷仔媽把紅綾送給女信眾

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳開運法」

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

不是三上悠亞！AV女優YTR「訂閱最高是她」

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

2／3送神日！禁忌、開運一次看

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

鳳梨酥吃膩了！拜訪日本客戶　PTT推2伴手禮

台灣人放假就超愛出國？　大票人搖頭

更多熱門

相關新聞

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬

「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬

高雄地檢署接獲「生鮮先生」連鎖超市疑有販售過期冷凍食品之情資，立即指派檢察官組成專案小組積極偵辦，經詳加蒐證後，29日由檢察官親自帶隊前往超市店進行稽查，當場發現竄改效期之過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等食品，檢方傳喚負責人鍾昇旭等5人到案，訊後鍾男諭令以200萬元交保；據了解，鍾昇旭是前立委鍾紹和之子，也是現任市議員鍾易仲的弟弟，背景超硬。

國外過期品變鮮貨　高雄無良老闆抓到了

國外過期品變鮮貨　高雄無良老闆抓到了

投資比特幣失利　宜縣衛生局員工詐1769萬禮券　

投資比特幣失利　宜縣衛生局員工詐1769萬禮券　

不忍「不實內容毀商譽」　超哥曝光稽查單

不忍「不實內容毀商譽」　超哥曝光稽查單

寒流南下桃園釀1死　衛生局籲注意保暖

寒流南下桃園釀1死　衛生局籲注意保暖

關鍵字：

生鮮先生過期食材竄改日期衛生局責令停業

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面