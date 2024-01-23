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曝光稽查單！不忍「不實內容毀商譽」超哥怒：依法律途徑捍衛名譽

▲▼ 。（圖／翻攝自超派人生）

▲超哥曝光稽查結果。（圖／翻攝自超派人生，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

Toyz與超哥的衝突掀起輿論，事件發生後，台北市衛生局接獲民眾檢舉餐廳用餐環境不佳、食材發臭、抹布不乾淨等問題，22日派員前往稽查，點出幾項缺失。事後，超哥今（23）日在粉專曝光限期改善通知單，強調缺失不包括用餐環境不佳、食材發臭，如果有不實指控毀壞商譽，將依法律途徑捍衛名譽。

超哥在粉專「超派人生」曝光台北市政府衛生局食品衛生限期改善通知單，文中表示「本店感謝主管機關衛生局前來稽查，讓我們能夠發現缺失，並改善服務環境及品質。」接著指出，「在衛生局在稽查過程中，並無發現媒體所稱，用餐環境不佳，及食材發臭等情形。如有媒體以不實內容及標題毀壞本店商譽，本店將依法律途徑來捍衛名譽。」

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從照片中可見，衛生局稽查發現的違規事實有3點，分別為「1.毛巾有泛黃」、「2.未提供健檢資料（提供收據）」、「3.未張貼『如廁後應洗手』標示」，稽查紀錄中也幾乎是全勾合格。

▲▼ 。（圖／翻攝自超派人生）

台北市衛生局表示，稽查時現場發現工作人員沒有穿戴整潔的工作帽，餐廳無法出示從業人員健康檢查報告等缺失，已開立限期改善通知單，要求業者要在25日前改善完畢，之後也會無預警前往複查，如果還有不符規定，可依違反《食品衛生管理法》規定，處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

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