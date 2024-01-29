投資比特幣失利！宜縣衛生局員工詐1769萬禮券　關鍵3數字露餡

▲宜蘭縣衛生局有臨時員工詐取1769萬遭判刑。（圖／資料照）

記者劉人豪／宜蘭報導

擔任宜蘭縣政府衛生局臨時人員的游姓男子，利用職務之便，私自採購作為宣導物資禮券並換取現金，共詐取1769萬2175元，宜蘭地方法院依利用職務上機會詐取財物罪，處有期徒刑6年，褫奪公權3年。

判決書指出，游男自2015年到2022年，為宜蘭縣政府衛生局聘僱之臨時人員，因沉迷線上博弈網站賭博且投資比特幣失利，亟需資金償還債務缺口，見其任職的宜蘭縣政府衛生局以共契平台購買超商提貨券有折數優惠，且交貨日與付款日有時間差之特性， 送出32次不實請購資料，向三大超商訂購禮券，然後上網打折轉賣，2022年9月27日經超商發函通知宜蘭縣政府衛生局付款，游男見東窗事發即主動向法務部廉政署自首。

超商經理指出，當時宜蘭縣政府以公共平台採購，符合程序，交付地點在宜蘭縣政府各機關單位，疫情期間採購的專案各縣市政府都已停止，宜蘭縣政府還繼續採購，所以當時覺得異常，但基於政府採購法規定，機關採購如無重大理由不能拒絕，故先調查並瞭解之前宜蘭縣政府這些禮券的兌換到底在哪兌換，正常來說宜蘭縣政府採購之禮券應該是發給宜蘭縣民眾在縣內兌換，可是查詢後發現兑換地點遍及台灣各縣市，剛好當時公司有位財會人員是從富邦銀行離職後轉職，看到游男提供富邦銀行帳戶裏有168字碼，屬於私人帳戶，後來函請宜蘭縣政府衛生局瞭解，本案才就此爆發。

法院認為，游男聘僱於宜蘭縣政府衛生局擔任行政關懷員，本應依法執行宜蘭縣政府結核病防治工作，竟為彌補其私人資金缺口，利用其職務上辦理都治執行計畫個案補助提貨券請購及發放之機會，以偽造文書之方式，藉機詐得金額高達上千萬元提貨券。

法院審酌，游男犯後坦承偽造文書犯行，然就其利用職務機會施用詐術而詐取財物仍多所辯解；又雖返還部分犯罪所得，然尚餘上千萬元犯罪所得未經返還，宜蘭地方法院依利用職務上機會詐取財物罪，處有期徒刑6年，褫奪公權3年。扣案之犯罪所得100萬9442元提貨券沒收，未扣案之犯罪所得1015萬6873元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。